USA, IGT continua a dimostrare la leadership nel settore dei giochi da casinò con il lancio del nuovo gioco “Tiger and Dragon” sul cabinet PeakCurve49

Iternational Game Technology PLC ha annunciato che il suo nuovo gioco progressivo multi-livello (“MLP”), Tiger and Dragon™, ha recentemente debuttato nei casinò di tutti gli Stati Uniti. Disponibile sull’elegante cabinet PeakCurve™49, Tiger and Dragon combina meccaniche nuove e collaudate con elevate frequenze bonus per un’esperienza di intrattenimento ricca di azione.

“Ci siamo impegnati a migliorare le prestazioni di gioco di IGT con forti contenuti progressivi multi-livello e abbiamo sfruttato la nostra vasta ricerca e le capacità dei focus group per raggiungere questo obiettivo con i pluripremiati giochi Prosperity Link e Mystery of the Lamp MLP”, ha affermato Dubravka Burda, IGT Vicepresidente senior dei Global Studios. “Sostenuti dal nostro forte slancio nello spazio MLP, abbiamo combinato meccaniche di gioco collaudate con nuove entusiasmanti funzionalità e gameplay nello sviluppo di Tiger and Dragon. Siamo entusiasti di svelare questo gioco estremamente divertente e divertente con i nostri partner operatori di casinò e i loro giocatori”.

Tiger and Dragon MLP è disponibile in due giochi base, Multiplier e Cash On Reels™. Entrambi i giochi presentano tre bonus unici: Tiger, Dragon e il bonus combinato Tiger e Dragon. Il gioco introduce una struttura completamente nuova di blocco e respin e rivelazione di bonus con simboli di palline di denaro con valori di credito che possono combinarsi. In un’altra nuova meccanica di gioco, quando i simboli gong sui rulli si fermano sulla stessa fila, vengono rivelate le vincite in denaro. Ad aumentare l’eccitazione del gioco ci sono le “frecce su” del gioco che appaiono sui rulli e aumentano esponenzialmente il valore dei crediti.

Il bonus Tiger del gioco offre opportunità di vincita su una matrice di rulli 3×5, e sia il bonus Dragon che il bonus combinato Tiger e Dragon fanno avanzare i rulli fino a una matrice di rulli 8×5 per un grande potenziale di vincita. Il gioco vibrante risalta sulla sala da gioco sul cabinet PeakCurve49 con opzioni di merchandising uniche, grafica vivida e segnaletica LED.

