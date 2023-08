IGT chiude il secondo trimestre con ricavi per 1,06 mld di $

Con ricavi a $ 1,06 miliardi, in aumento del 3%, utile operativo aumentato del 10% a 251 milioni di dollari, margine di reddito operativo del 24% e margine EBITDA rettificato aumentato di 190 punti base al 42%, IGT rende noti i suoi dati relativi al secondo trimestre 2023.

“I nostri risultati del secondo trimestre e del primo semestre riflettono una solida dinamica dei ricavi e degli utili in tutti i segmenti di business”, ha affermato Vince Sadusky, CEO di IGT.”Abbiamo raggiunto la fascia alta delle nostre prospettive eseguendo iniziative strategiche chiave e aumentando la domanda di contenuti e soluzioni avvincenti di IGT. Siamo solidamente sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per il 2025 e rimaniamo concentrati sullo sblocco del valore intrinseco delle attività leader di mercato di IGT.”

“La nostra performance dall’inizio dell’anno dimostra la forte generazione di cassa del business. Abbiamo una solida base su cui costruire mentre continuiamo a investire nei nostri obiettivi di crescita, ridurre ulteriormente il debito e restituire il capitale agli azionisti”, ha dichiarato Max Chiara,

CFO di IGT. “Sulla base dei risultati del primo semestre, stiamo aumentando con fiducia le nostre prospettive di fatturato e margine operativo per l’intero anno 2023”.

Il fatturato di Global Lottery di 624 milioni di dollari è diminuito del 4% su base annua; al netto della vendita dei servizi commerciali in Italia, i ricavi sono aumentati dell’8% grazie alle forti vendite nello stesso negozio in Italia, alla sottoscrizione di un accordo di licenza software pluriennale per un sistema di gestione centrale della lotteria e ai maggiori incentivi LMA.

Le entrate per Global Gaming sono pari a 373 milioni di dollari, in aumento del 13% rispetto ai 330 milioni di dollari dell’anno precedente, con spedizioni record di unità negli Stati Uniti e in Canada per un secondo trimestre, prezzi di vendita medi globali più elevati, crescita della base installata in tutte le aree geografiche e robuste vendite di sistemi.

I ricavi di PlayDigital sono aumentati del 38% a 59 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 43 milioni di dollari dell’anno precedente, guidati principalmente dalle forti tendenze della domanda dei giocatori e dai contributi dell’acquisizione di iSoftBet.

