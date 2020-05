IGT, rapporto del I° trimestre. Chiara (CFO): “Con $ 2,2 miliardi di liquidità supereremo la tempesta del Covid19”

IGT ha riportato oggi i risultati finanziari per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2020.

“Dopo un solido inizio nei primi due mesi dell’anno, abbiamo rapidamente spostato la nostra attenzione sulla crisi sanitaria globale causata dal COVID-19 a marzo”, ha affermato Marco Sala, CEO di IGT. “La sicurezza e il benessere delle nostre persone, clienti e comunità sono state la nostra massima priorità sin dal primo giorno. Abbiamo implementato solidi piani di continuità aziendale e manteniamo i livelli di servizio ai nostri standard elevati. Sono grato per la passione e la perseveranza che l’intero team IGT ha dimostrato in questi tempi senza precedenti e sono fiducioso che IGT sia ben posizionata per emergere dalla crisi un’organizzazione più forte, persino più competitiva. ”

“Abbiamo intrapreso azioni rapide su tutti i costi non essenziali e ora stiamo spostando la nostra attenzione su iniziative di riduzione dei costi strutturali. Allo stesso tempo, abbiamo adottato misure rigorose per preservare la liquidità nell’attuale ambiente “, ha affermato Max Chiara, CFO di IGT. “Data l’incertezza creata da COVID-19, stiamo ritirando le nostre precedenti prospettive finanziarie per il 2020, ma siamo fiduciosi che con $ 2,2 miliardi di liquidità, siamo dotati di una solida flessibilità finanziaria per resistere alla tempesta causata dalla pandemia di COVID-19. ”

I risultati del primo trimestre 2020 riflettono l’impatto delle restrizioni globali imposte per il COVID-19. Il calo delle entrate è stato evidente in ogni segmento di attività e in tutti i flussi di entrate principali. Anche i profitti corrispondenti sono stati colpiti.

Principali dati finanziari:

Ricavi consolidati di $ 940 milioni, in calo del 18% rispetto all’anno precedente

• Le chiusure globali di casinò e sale da gioco incidono sulle entrate dei servizi di gioco

• I ricavi del servizio di lotteria si riducono a causa della riduzione del traffico verso i punti vendita

• Le vendite di prodotti di gioco riflettono un minor numero di spedizioni unitarie in Nord America e Internazionale

• Crescita delle vendite dei prodotti della lotteria guidata da maggiori entrate non terminali

Perdita operativa di $ 197 milioni, in calo rispetto a $ 178 milioni dell’esercizio precedente

Gli interessi passivi netti sono diminuiti del 2% a $ 101 milioni.

La perdita netta attribuibile a IGT è stata di $ 248 milioni; utile netto rettificato attribuibile a IGT di $ 17 milioni rispetto a $ 24 milioni dell’anno precedente.

EBITDA rettificato di $ 309 milioni, in calo del 26% rispetto al periodo dell’anno precedente.

Al 31 marzo 2020, la liquidità ammontava a $ 2,2 miliardi, compresi $ 1,5 miliardi in contanti senza restrizioni e $ 743 milioni disponibili con linee di credito rotative. Durante il trimestre e alla scadenza, la Società ha rimborsato integralmente i suoi 388 milioni di euro, 4.750% di Euro Secured Secured

La massima priorità di IGT rimane la sicurezza e il benessere dei suoi dipendenti, clienti e comunità durante questo periodo difficile. Nel corso del 2020, sono stati identificati circa $ 500 milioni in risparmi sui costi / elusione della spesa in conto capitale per mitigare l’impatto di COVID-19; le azioni intraprese comprendono riduzioni salariali temporanee a livello aziendale; annullamento degli aumenti salariali del 2020 e programmi di compensazione degli incentivi a breve termine; blocco delle assunzioni.

ITALIA – In Italia l’azienda registra entrate per $ 329 milioni, in calo rispetto ai $ 437 milioni dell’esercizio precedente

• Le entrate del servizio di lotteria riflettono gli effetti delle rigide restrizioni imposte contro il COVID-19

• Le entrate del servizio di gioco riflettono la chiusura delle sale da gioco, tasse più elevate e norme di verifica dell’età; Le scommesse interattive aumentano del 20%

• maggiori ricavi per servizi commerciali

I proventi operativi si fermano a $ 85 milioni rispetto a $ 147 milioni dell’esercizio precedente.