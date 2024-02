iGB Affiliate: 1 espositore su 4 partecipa per la prima volta

Gli organizzatori della prossima iGB Affiliate (6-9 febbraio, ExCeL, Londra) confermano che il 25% degli espositori farà la sua prima apparizione alla fiera, sottolineando la sua reputazione di essere l’evento più importante per entrare in contatto con nuovimarchi emergenti.

Spiegando il ruolo di iGB Affiliate nel fornire nuove opportunità alla sua comunità di visitatori internazionali, il Portfolio Director Naomi Barton ha affermato: “Lo spettacolo ha costruito la sua reputazione essendo un crogiolo di nuove idee, nuovi pensieri e nuove tendenze.

Garantire la giusta combinazione di espositori affermati e nuovi mantiene la proposta di affiliazione iGB fresca, dinamica ed entusiasmante. La ricerca che abbiamo condotto con le parti interessate che hanno partecipato alla fiera del 2023 ha sottolineato l’importanza che attribuiscono al rimanere al passo con le ultime tendenze del settore, al networking con potenziali partner e clienti, all’acquisizione di informazioni sulle tecnologie emergenti e al ricevimento di una varietà di prospettive ed esperienze da tutto il mondo.

Le aziende frequentano iGB Affiliate per abbracciare tutto ciò che è ‘nuovo’ e una parte importante di questa esperienza è fornita dalla percentuale significativa di espositori che faranno il loro debutto in fiera”

. Ha aggiunto: “I nuovi fornitori di tecnologia che presenteremo aiuteranno i visitatori a stare al passo con i loro concorrenti e forniranno ispirazione grazie ai nuovi prodotti che verranno lanciati in fiera. Per chiunque sia coinvolto nell’igaming credo che l’edizione 2024 di iGB Affiliate sia da non perdere.”

iGB Affiliate 2024, l’ultimo che si terrà a Londra prima di trasferirsi a Barcellona nel 2025, vedrà la partecipazione di oltre 6.500 partecipanti, oltre 200 espositori e sponsor e molteplici sessioni di contenuti guidate da esperti per aiutare il settore a espandersi in modo sostenibile.

Per ulteriori informazioni su iGB Affiliate 2024 e per registrarsi: https://london.igbaffiliate.com/attend