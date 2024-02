ICE24, spazio all’International Center for Responsible Gaming

A novembre Clarion Gaming ha confermato la selezione del Centro internazionale per il gioco responsabile (ICRG) con sede negli Stati Uniti come nuovo partner di beneficenza a seguito delle richieste

A novembre Clarion Gaming ha confermato la selezione del Centro internazionale per il gioco responsabile (ICRG) con sede negli Stati Uniti come nuovo partner di beneficenza a seguito delle richieste ricevute da un totale di 24 organizzazioni no-profit attive nello spazio del gioco d’azzardo responsabile.

Fondato nel 1996, l’ICRG ha fornito ricerche indipendenti e sottoposte a revisione paritaria per aiutare ad aumentare la comprensione dei danni del gioco d’azzardo e trovare metodi efficaci di mitigazione. Il lavoro intrapreso dall’ICRG sta influenzando la politica pubblica e rafforzando il gioco d’azzardo responsabile.

Mentre l’ICE apre le sue porte al mondo dei giochi, Nicole Scott, direttrice delle relazioni e delle comunicazioni delle nazioni tribali dell’ICRG, spiega cosa significa la partnership. “Essere nominato Clarion Gaming Charity Partner of the Year- afferma – è un enorme onore e una testimonianza del nostro impegno negli ultimi 25 anni. Questo premio riconosce il nostro impegno costante nell’utilizzare ricerche basate sull’evidenza per ridurre i danni ai giocatori d’azzardo. All’ICE, il nostro presidente, Art Paikowsky, presiederà il programma nella zona di protezione dei consumatori e sarà membro del panel durante una delle sessioni. Questo evento offre all’Arte ottime opportunità di networking, a partire dal ricevimento di apertura di martedì sera. Apparirà anche in diverse trasmissioni durante la conferenza.

Per comprendere meglio il ruolo dell’ICRG, creiamo un pool di risorse progettate per supportare il lavoro dei ricercatori impegnati a comprendere meglio i disturbi e i problemi legati al gioco d’azzardo. Un comitato consultivo scientifico separato supervisiona le decisioni sul finanziamento della ricerca. Questo firewall preclude qualsiasi preoccupazione circa l’integrità della ricerca. I ricercatori hanno la responsabilità di garantire che i risultati dello studio vengano pubblicati. Uno dei nostri studi sulle scommesse sportive, che dovrebbe concludersi all’inizio del 2024, sta suscitando un notevole interesse a causa del suo potenziale impatto sulla nostra comprensione delle pratiche di gioco d’azzardo sicure.

Sostenere una legislazione sul gioco d’azzardo basata sull’evidenza è una pietra angolare del nostro approccio. Tali politiche, basate su dati empirici e ricerche approfondite, portano a quadri normativi più efficaci ed equilibrati. Questo approccio serve gli interessi di tutte le parti interessate e svolge un ruolo cruciale nella creazione di un ambiente di gioco più sicuro e responsabile. È un passo avanti verso la garanzia che il processo decisionale sia informato, giusto e favorevole a risultati positivi a lungo termine. Inoltre, gran parte di ciò che viene presentato come ricerca deve seguire il rigore necessario ed essere pubblicato, quindi mantenere gli standard più elevati, un segno distintivo della ricerca finanziata dall’ICRG, è particolarmente importante”.

La Consumer Protection Zone presso l’ICE è un’iniziativa fondamentale nella promozione di pratiche di gioco d’azzardo più sicure. Simboleggia l’impegno del settore nella protezione degli individui vulnerabili e sottolinea l’importanza del gioco responsabile”.

