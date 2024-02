ICE24: segnato nuovo record con 811 espositori presenti provenienti da 76 nazioni

ICE e la sua fiera gemella iGB Affiliate saluteranno Londra in uno stile piuttosto spettacolare presentando un record di 811 espositori provenienti da 76 nazioni e occupando quasi 60.000 mq di spazio netto all’ExCeL London.

PressGiochi e il suo staff, come media partner di Clarion Gaming, saranno presenti all’evento nel cuore dello spettacolo allo stand SD5.

Guardando avanti alla celebrazione internazionale del gioco, Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, organizzatore dello spettacolo, ha dichiarato: “È del tutto appropriato che le ultime edizioni di ICE e iGB Affiliate che si terranno a Londra prima del trasferimento a Barcellona nel 2025 occuperanno l’intero centro ExCeL. Stiamo utilizzando ogni millimetro quadrato di spazio disponibile nello show floor, tutte le sale riunioni di ExCeL, il viale principale e l’ICC Capital Suite per fornire una finestra sul mondo dei giochi. Credo che le molte migliaia di professionisti del gioco d’azzardo globali che parteciperanno ad ICE/iGB parteciperanno alla manifestazione più attraente e completa del settore in tutte le giurisdizioni e in tutti i settori verticali che si sia mai tenuta in qualsiasi parte del mondo.”

“Ancora una volta ci aspettiamo una partecipazione davvero globale, un’energia inebriante, una proliferazione di nuove idee, nuove connessioni, opportunità di networking di livello mondiale e, naturalmente, la migliore concentrazione degli innovatori e dei fornitori più significativi del settore.

L’ICE include funzionalità come la pluripremiata Consumer Protection Zone che sarà la più grande della sua storia, l’ICE Esports Arena, l’International Casino Conference, il World Regulatory Briefing, Pitch ICE, Fast Forward, The Growth Markets Zone e l’Hub di High Street. Presso iGB Affiliate abbiamo iGB INTRODUCING, iGB ASCEND e gli IGB Affiliate Awards.

I visitatori di entrambi gli spettacoli hanno accesso a un programma dinamico di eventi che offrono opportunità di connessione e coinvolgimento non appena varcano le porte dell’ExCeL London. Il nostro obiettivo è quello di offrire edizioni eccezionali di ICE e iGB Affiliate, ringraziando enormemente ExCeL London per aver ospitato i nostri eventi in modo così professionale e per essere una parte così importante del loro successo”.

Per registrarsi all’ICE 2024, 6-8 febbraio, ExCeL London: https://www.icegaming.com

Per registrarsi a iGB Affiliate, 6-9 febbraio, ExCeL London: https://london.igbaffiliate.com

ICE VOX si svolgerà dal 5 all’8 febbraio, ExCeL London: https://www.icegaming.com/ice-vox

PressGiochi