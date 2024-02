ICE London. Elk Studios lancia Gritty Kitty, la prima uscita di Battle of Nitropolis

E’ uscito proprio nei giorni di ICE London il nuovo gioco di Elk Studios, Gritty Kitty of Nitropolis che fa parte della Battaglia di Nitropolis, il pacchetto di nuovi prodotti che vedrà una nuova uscita ogni mese fio al prossimo 4 giugno.

Il tema è uno di quelli che catturano maggiormente i giocatori. Costretti a lasciare Nitropolis dal sergente Nitro Wolf, i quattro clan hanno dovuto trovare nuovi modi per estrarre il loro prezioso Nitro. Ma dopo anni di esilio, ora sono pronti a imbracciare le armi e riconquistare Nitropolis. Per raggiungere questo obiettivo, ogni membro del clan è tornato a casa per padroneggiare le proprie abilità, in preparazione alla battaglia finale, la battaglia di Nitropolis!

Ce ne parlano Jacob Nordwall e Amedeo Aiello (nella foto) che incontriamo durante lo show londinese.

Battle of Nitropolis introduce una serie di 5 giochi nel mondo di Nitropolis, tutti con meccaniche e caratteristiche uniche. I giochi condividono un obiettivo comune: dare la caccia e distruggere colui che una volta li scacciò, il Sergente Nitro Wolf!

A partire dal 6 febbraio, la Battaglia di Nitropolis include una nuova uscita Nitropolis ogni primo martedì del mese per 5 mesi consecutivi, per concludere con l’uscita di Nitropolis 5 il 4 giugno!

Battle of Nitropolis releases:

Uscita del gioco il 6 febbraio: Gritty Kitty of Nitropolis

Uscita del gioco il 5 marzo: Rogue Rats of Nitropolis

Uscita del gioco il 2 aprile: Dirty Dawgs of Nitropolis

Uscita del gioco il 7 maggio: Pug Thugs of Nitropolis

Uscita del gioco il 4 giugno: Nitropolis 5

Link al sito web della campagna: https://www.elk-studios.com/games/battle-of-nitropolis/

