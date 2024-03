ICE e iGB Affiliate battono tutti i record con 52.345 partecipanti

L’industria internazionale del gioco si è presentata in gran numero per celebrare l’ultima edizione di ICE e iGB Affiliate che si sono svolte a Londra con un record di 52.345 professionisti del gioco presenti ad entrambi gli spettacoli.

Nuovi record sono stati stabiliti a tutti i livelli in vista del trasferimento a Barcellona nel gennaio 2025.

La partecipazione ad ICE di 45.050 visitatori ha rappresentato un aumento del 12% su base annua con iGB Affiliate che ha registrato un totale di 7.295 visitatori unici, un aumento del 27% rispetto al massimo precedente registrato durante la fiera del 2023.

L’appello internazionale dell’ICE e di iGB Affiliate è stato molto evidente con i rappresentanti che si sono recati a Londra da 164 nazioni, dagli Stati Uniti all’Uruguay, dal Brasile al Botswana e dalla Spagna a Singapore.

Escludendo il Paese ospitante, il Regno Unito, le nazioni che hanno registrato un’affluenza a quattro cifre sono state: Malta (3.364 visitatori), Stati Uniti (1.913), Bulgaria (1.659), Cipro (1.658), Spagna (1.483), Germania (1.235) e Brasile (1.134)

Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, ha dichiarato: “Le edizioni storiche di febbraio di ICE e iGB Affiliate sono state ciò che descriverei come eventi “io c’ero”.

L’ICE e l’iGB Affiliate hanno occupato ogni millimetro quadrato di spazio espositivo e di incontro disponibile all’ExCeL di Londra e sono estremamente grato a tutti gli operatori del settore per aver creato un’esperienza piena di energia, entusiasmo e ottimismo per il futuro. I nostri espositori hanno fatto uno sforzo erculeo per dire addio a Londra con stile e da tutti i feedback ricevuti in fiera e dalle successive e-mail e conversazioni l’atmosfera celebrativa si è diffusa in tutti i presenti.” Ha aggiunto: “Ogni anno commissioniamo un programma ampio e indipendente di ricerca condotto sia tra gli espositori che tra i visitatori. Questo processo è attualmente in corso e deve fare il suo corso affinché io possa condividere i risultati. Quello che posso dire è che i dati principali sono estremamente incoraggianti. I tassi di risposta non hanno precedenti, il che dimostra una comunità di clienti davvero coinvolta nel marchio. In termini di indice di soddisfazione, l’ICE gode di un punteggio di approvazione di 95 (su 100) rispetto alla media di circa 50 di tutti gli eventi business-to-business con sede nel Regno Unito. Sebbene sia davvero soddisfacente, siamo consapevoli che il prossimo evento è stato fissato per Barcellona 2025. L’intero team è fiducioso che possiamo mantenere e migliorare ciò che Londra ha fornito”.

La direttrice Naomi Barton, che ha guidato il team responsabile della fornitura di iGB Affiliate, ha descritto la risposta allo spettacolo come “fenomenale”.

Ha confermato: “L’edizione 2024 di iGB Affiliate ha riscritto i libri dei record con più partecipanti che in qualsiasi momento nella storia dell’evento. I 7.295 visitatori unici sono aumentati del 27% rispetto al 2023 e hanno rappresentato il quarto anno consecutivo di crescita a doppia cifra. Tutti gli indicatori chiave di performance che applichiamo si sono rivelati positivi, con un numero di espositori e sponsor pari a 250 (+11% su base annua) che occupano complessivamente 13.647 mq di spazio (+16% su base annua)”.

PressGiochi