ICE e iGB Affiliate 2025: Hunter (Clarion Gaming) promette che saranno le edizioni più grandi di sempre

Clarion Gaming ha confermato che l’edizione di gennaio 2025 di ICE/iGB Affiliate sarà il più grande incontro globale dell’industria del gioco d’azzardo mai registrato, con oltre 1.000 espositori che occuperanno 120.000 mq di spazio, il 20% in più rispetto all’edizione di Londra 2024.

In un aggiornamento agli stakeholder, il Managing Director di Clarion Gaming, Stuart Hunter, ha dichiarato: “Le edizioni 2025 di ICE e iGB Affiliate stanno già raggiungendo la capacità massima, nonostante lo spazio espositivo sia del 20% più grande rispetto al 2024, che di per sé aveva stabilito un nuovo record.” Ha aggiunto: “Come parte della candidatura di Barcellona per ospitare ICE/iGB Affiliate, ci siamo assicurati l’accesso all’intero campus della fiera, che comprende a oltre 200.000 mq, permettendoci di garantire più spazio se e quando l’industria ne avesse bisogno.

“Sebbene avessimo l’opzione di utilizzare più spazio per il 2025, abbiamo preso la decisione strategica di limitare le dimensioni dello show del 2024 a 120.000 mq per perseguire un piano di crescita strutturato e sostenibile, in linea con le esigenze dei nostri clienti e che è anche progettato per offrire una densità ottimale di visitatori.

“C’è stata una grande richiesta di spazio sia da parte degli espositori esistenti che delle aziende che vogliono partecipare per la prima volta a ICE/iGB Affiliate. Sebbene Clarion sia un’organizzazione commerciale, riconosciamo anche di avere numerose responsabilità come partner dell’industria, il che in questo caso significa espandere lo show in modo controllato e misurato, in linea con la crescita del settore. Questa è una continuazione della strategia implementata quando la prima edizione di ICE a ExCeL nel 2013 comprendeva 31.000 mq”.

Parlando della composizione dello show, Hunter ha aggiunto: “Oltre alle loro dimensioni fisiche, stiamo curando la composizione delle esposizioni assicurandoci che riflettano l’industria coprendo ogni settore. Il nostro obiettivo principale è garantire che ICE e iGB Affiliate riflettano le esigenze dell’intera industria globale e la migrazione a Barcellona migliora la nostra capacità di realizzare questo.”

ICE/iGBA 2025 occuperà 120.000 mq lordi della Gran Via, distribuiti tra i padiglioni 1 (iGB Affiliate) e 2-5 (ICE). Un ulteriore spazio di 120.000 mq è stato riservato esclusivamente per ICE/iGBA durante il contratto di locazione quinquennale.

PressGiochi è media partner dell’evento.

Per maggiori info visita: https://www.icegaming.com

https://barcelona.igbaffiliate.com/register-interest-2025