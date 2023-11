ICE apre le registrazioni, atteso record di presenze per l’ultima edizione di Londra

Sono state aperte le iscrizioni per partecipare a quella che sarà l’ultima edizione dell’ICE che si terrà a Londra prima del suo trasferimento a Barcellona nel 2025. Il pass gratuito

Il pass gratuito per prendere parte a quella che sarà un’edizione storica della fiera di gioco più grande e internazionale del mondo può essere ottenuto su https://ice.reg.buzz/step/1?ticket=exhibition-pass.

Parte il conto alla rovescia per l’ICE che si terrà dal 6 all’8 febbraio presso l’ExCeL di Londra, una sede che ospita l’evento dal 2013, l’amministratore delegato di Clarion Gaming Stuart Hunter ha dichiarato: “Il 2024 sarà un’occasione toccante per tutti coloro che sono associati al marchio ICE mentre l’industria internazionale saluta Londra e si prepara per il prossimo capitolo della storia di successo di ICE quando lo spettacolo aprirà a Barcellona nel gennaio 2025.

Ci aspettiamo un altro record di presenze da parte di professionisti del settore attratti dagli oltre 600 espositori che saranno presenti, dalle migliaia di lanci di prodotti programmati in concomitanza con la fiera e dall’opportunità di interagire con leader di pensiero, decisori e regolatori di spicco a livello internazionale”.

“In linea con la nostra creatività ICE del 2024, ci aspettiamo più visitatori che mai, motivati dal desiderio di creare più connessioni, ottenere più ispirazione e beneficiare di più apprendimento. Il mercato guarda all’ICE per trovare soluzioni ed è chiaro che l’evento gioca un ruolo fondamentale per la catena di fornitura internazionale dell’industria del gioco composta da innovatori, fornitori di servizi e operatori che vedono l’ICE come il loro evento commerciale più importante dell’anno”.

La decisione di trasferire l’ICE e la mostra gemella iGB Affiliate a Barcellona è stata presa a seguito di un esaustivo processo di offerta competitiva durato sei mesi, supervisionato da un’agenzia esterna indipendente e approvato dal comitato consultivo ICE che comprende uno spaccato dei principali marchi internazionali attivi in giochi sia online che tradizionali. Le edizioni inaugurali di ICE Barcelona e iGB Affiliate Barcelona si svolgeranno presso la Fira de Barcelona, con una capacità di 240.000 mq, dal 20 al 22 gennaio 2025.

