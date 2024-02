ICE 24. La Consumer Protection Zone (CPZ) verrà inaugurata da Tim Miller della GC

L’importanza dell’ICE Consumer Protection Zone (CPZ) è stata messa a fuoco con la conferma che Andrew Rhodes, amministratore delegato della Gambling Commission, aprirà ufficialmente l’area dedicata al gioco responsabile alle 11:30 di martedì 6 febbraio.

L’apertura ufficiale seguirà la donazione di £ 41.000 a un ente di beneficenza per il gioco d’azzardo più sicuro selezionato dai sostenitori e donatori di CPZ. La somma che è stata generata grazie ai contributi dei marchi leader tra cui Light & Wonder, Flutter, Betsson Group, IGT, Novomatic, Neccton e Playtech che porta il totale raccolto dai sostenitori di CPZ a £ 238.000 negli ultimi quattro anni.

Riflettendo sullo sviluppo della Consumer Protection Zone, Ewa Bakun, Direttore Industry Insight and Engagement di Clarion Gaming, ha dichiarato: “La CPZ è stata creata su suggerimento di Tim Miller della Gambling Commission ed è quindi del tutto appropriato che l’edizione 2024, l’ultima a che si terrà a Londra prima del nostro trasferimento a Barcellona l’anno prossimo dovrebbe essere aperto dal capo dell’esecutivo della Commissione, Andrew Rhodes.

“L’ICE è diventata la prima fiera del gioco d’azzardo b2b a includere un’area dello spazio espositivo dedicata al gioco d’azzardo più sicuro. Dal suo lancio nel 2018, la CPZ è cresciuta sia in termini di dimensioni che di status al punto che la ricerca post-spettacolo l’ha confermata come la struttura ICE più popolare tra i visitatori della fiera.

“L’edizione 2024 della Consumer Protection Zone è la più grande mai registrata e comprende 20 stand che mostrano fornitori di tecnologie e soluzioni insieme ai principali enti di beneficenza del settore del gioco d’azzardo più sicuro. Rimane il luogo perfetto per tutti i settori per apprendere e condividere approfondimenti su come possiamo offrire esperienze di gioco sicure ai giocatori”.

Tracy Skenandore, Vice Presidente della Responsabilità Sociale d’Impresa presso Light & Wonder, ha dichiarato: “In Light & Wonder, ci impegniamo a fungere da amministratori aziendali responsabili guidati da uno scopo. Con il miglior interesse dei nostri dipendenti, giocatori e comunità in prima linea nel nostro lavoro, ci dedichiamo a investire in enti di beneficenza che supportano le nostre comunità, promuovono la sostenibilità, sostengono il gioco responsabile per i nostri giocatori e che costruiscono una cultura diversificata e inclusiva in cui l’equità e l’appartenenza può prosperare. È per tutti questi motivi che abbiamo scelto di sostenere la Consumer Protection Zone come donatore, insieme ai nostri partner del settore, per sostenere enti di beneficenza meritevoli sia nel Regno Unito che a livello internazionale che avranno un impatto duraturo”.

Il dottor Michael Auer, amministratore delegato di Neccton di OpenBet, ha aggiunto: “Siamo lieti di sostenere la Consumer Protection Zone all’ICE London di quest’anno. La CPZ ha al suo centro gli ultimi sviluppi nella protezione dei giocatori e nel gioco più sicuro, e le sue donazioni rappresentano una significativa differenza rispetto agli enti di beneficenza che ogni anno sostengono il gioco positivo e affrontano i danni legati al gioco d’azzardo. Noi di Neccton continuiamo a sviluppare gli strumenti più aggiornati per la protezione dei giocatori e contribuiamo alla più ampia discussione sul gioco responsabile utilizzando approfondimenti basati sulla ricerca, motivo per cui siamo entusiasti di far parte della schiera di relatori di quest’anno al CPZ. L’ultimo anno è stato fondamentale nel panorama normativo globale e ci aspettiamo che la Zona diventi un importante punto focale per molti partecipanti all’ICE.”

