ICE 2024 Consumer Protection Zone si avvicina all’obiettivo di £ 40.000

I marchi leader del settore dei giochi in prima linea nella promozione del gioco d’azzardo responsabile si sono impegnati a donare un totale di £ 31.000 come parte del loro sostegno alla Consumer Protection Zone (CPZ) all’ICE 2024.

La somma, che sarà donata a un ente di beneficenza per il gioco d’azzardo più sicuro, rivelato durante la cerimonia di donazione del primo giorno dell’ICE di Londra, è stata raccolta con l’aiuto di Flutter, Betsson Group, IGT, Novomatic, Neccton e Playtech. In totale, negli ultimi quattro anni, i sostenitori del CPZ hanno raccolto 228.000 sterline.

Sottolineando l’importanza e lo sviluppo della CPZ, Ewa Bakun, Direttore Industry Insight and Engagement di Clarion Gaming, ha dichiarato: “Sono estremamente orgogliosa che ICE sia stato il primo evento del settore a cogliere l’importanza centrale di un gioco d’azzardo più sicuro e includere una zona dedicata in un posizione di rilievo nello show floor. I sostenitori della CPZ continuano la loro magnifica raccolta fondi per conto di enti di beneficenza per il gioco d’azzardo responsabile e ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo di £ 40.000 e nel frattempo diciamo addio a Londra in grande stile in vista del nostro trasferimento nel 2025 a Barcellona”.

Ewa ha aggiunto: “Dal suo lancio nel 2018, la CPZ è cresciuta sia in termini di dimensioni che di status al punto che la ricerca post-spettacolo l’ha confermata come la caratteristica ICE più popolare tra i visitatori della fiera. L’edizione 2024 della Consumer Protection Zone comprende 20 stand che mostrano fornitori di tecnologie e soluzioni insieme ai principali enti di beneficenza del settore del gioco d’azzardo più sicuro.

“La Consumer Protection Zone rappresenta il punto d’incontro per le discussioni sui progressi nelle aree della sostenibilità dei giocatori e dell’industria, attirando operatori, regolatori, accademici, enti di beneficenza e fornitori di soluzioni, prodotti e tecnologie, tutti con una visione condivisa per rendere il gioco d’azzardo più sicuro. La CPZ di quest’anno si concentrerà fortemente sulle interazioni efficaci dei giocatori e sullo sviluppo di un gioco sostenibile in cui la salute dei giocatori è vista come una prerogativa commerciale”.

Lisa O’Connor, responsabile della strategia per il gioco d’azzardo responsabile di Flutter UK&I, ha aggiunto: “La Consumer Protection Zone dell’ICE è un posto fantastico per apprendere, condividere approfondimenti e sviluppare reti nello spazio del gioco d’azzardo responsabile. È importante sfruttare forum come questo per continuare le discussioni tra tutte le parti interessate su come innoviamo per creare le esperienze più sicure possibili per i nostri clienti”.

PressGiochi è medai partner di Clarion Gaming e sarà presente allo stand SD5-C

