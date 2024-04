IBIA si unisce a Glitnor Group per mantenere l’intergrità delle scommesse in Ontario

Il Gruppo Glitnor, che opera sotto il Gruppo LCKY in Ontario, ha aderito alla International Betting Integrity Association (IBIA). Il marchio di scommesse sportive luckycasino.ca del Gruppo Glitnor verrà inserito nella piattaforma di monitoraggio dell’integrità delle scommesse leader a livello mondiale di IBIA. L’operatore si unisce a oltre 50 società e 125 marchi leader di scommesse sportive in IBIA e consolida ulteriormente la posizione dell’associazione come principale organismo di monitoraggio dell’integrità delle scommesse sportive in Ontario e nel mondo.

David Schwieler, CEO del gruppo LCKY, ha dichiarato: “Noi del Gruppo Glitnor, siamo estremamente seri nel mantenere i nostri giochi di scommesse equi e corretti. Sappiamo quanto sia fondamentale proteggere lo spirito dello sport e siamo pronti a rimboccarci le maniche e lavorare a stretto contatto con l’IBIA per garantire che le scommesse sportive rimangano emozionanti, veloci e, soprattutto, giuste”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Glitnor Group come ultimo membro di IBIA in Ontario. Glitnor e IBIA condividono l’obiettivo comune di mantenere l’integrità del mercato delle scommesse sportive e di proteggere i consumatori e gli sport dalle partite truccate. Garantire l’integrità del prodotto è fondamentale per il nostro approccio e non vediamo l’ora di integrare Glitnor nel nostro sistema leader globale di monitoraggio dell’integrità delle scommesse sportive”.

L’IBIA è un ente senza scopo di lucro che non ha conflitti di concorrenza con la fornitura di servizi commerciali ad altri settori ed è gestito da operatori per operatori per proteggere i mercati regolamentati delle scommesse sportive dalle partite truccate. La rete di monitoraggio globale di IBIA è uno strumento anti-corruzione altamente efficace, poiché rileva e segnala attività sospette nei mercati delle scommesse regolamentati.

Attraverso la rete di monitoraggio globale IBIA è possibile monitorare le attività transazionali legate ai conti dei singoli clienti. I membri dell’IBIA hanno oltre 300 miliardi di dollari all’anno di fatturato delle scommesse (handle), che rappresentano circa il 50% del settore globale delle scommesse sportive commerciali regolamentate, terrestri e online, e oltre il 50% solo per quelle online.

L’IBIA ha recentemente pubblicato un rapporto sulla disponibilità dei prodotti per le scommesse sportive che ha evidenziato l’Ontario come una delle principali giurisdizioni regolamentate sul gioco d’azzardo, con una canalizzazione onshore prevista per le scommesse sportive del 92% nel 2024 e destinata a salire al 97% nel 2028. L’IBIA attualmente rappresenta oltre il 60% degli operatori privati di scommesse sportive autorizzati nella provincia. Tutti gli operatori di scommesse sportive online autorizzati in Ontario devono far parte di un organismo di monitoraggio dell’integrità delle scommesse.

Il rapporto annuale sull’integrità del 2023 dell’IBIA ha dettagliato 184 avvisi segnalati nell’anno, il che rappresenta una diminuzione di 101 (o 35%) rispetto alla cifra rivista del 2022 di 285 avvisi. Gli allarmi IBIA hanno contribuito alle indagini e alla successiva sanzione di 21 club, giocatori e dirigenti nel 2023, in aumento rispetto ai 15 sanzionati nel 2022.

PressGiochi