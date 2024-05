IBIA e PFA Canada collaborano per proteggere l’integrità sportiva nella Premier League canadese

In una mossa senza precedenti per preservare l’integrità dello sport, l’International Betting Integrity Association (IBIA) e la Professional Footballers’ Association Canada (PFA Canada) hanno unito le forze per lanciare un

In una mossa senza precedenti per preservare l’integrità dello sport, l’International Betting Integrity Association (IBIA) e la Professional Footballers’ Association Canada (PFA Canada) hanno unito le forze per lanciare un programma educativo biennale volto a sensibilizzare giocatori e personale sulla minaccia delle partite truccate legate alle scommesse sportive nella Premier League canadese (CPL).

L’iniziativa, supportata da un finanziamento iniziale di CA $ 300.000 da parte degli operatori di scommesse sportive regolamentati come bet365, Betway e FanDuel, punta a istruire circa 300 giocatori e membri dello staff sulle implicazioni delle frodi legate alle scommesse sportive per l’integrità della lega e per le loro carriere. Il programma, che ha avuto inizio questo maggio, prevede anche una replica della formazione nel 2025 per includere i nuovi arrivati nella lega.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha sottolineato l’impegno degli operatori di scommesse regolamentati nel proteggere l’integrità delle competizioni sportive e dei mercati delle scommesse, evidenziando l’importanza di proteggere i giocatori e lo staff dall’influenza dei criminali.

Il programma di formazione includerà sessioni in persona e risorse online, progettate su misura per i giocatori delle otto squadre della CPL, che copriranno temi quali le regole e le sanzioni, oltre all’uso di tecnologie per il monitoraggio dell’integrità sportiva.

Dan Kruk, direttore esecutivo di PFA Canada, ha sottolineato l’importanza dell’educazione in persona per costruire fiducia e comprensione tra gli atleti, affermando che l’esperienza di IBIA nell’ambito dell’integrità sportiva ha reso possibile la creazione di un programma adatto alle esigenze della CPL.

Il finanziamento da parte di IBIA e dei suoi operatori membri riflette l’impegno nel garantire l’integrità dello sport canadese e il benessere degli atleti. Dale Hooper, direttore generale di FanDuel Canada, ha sottolineato il ruolo cruciale dell’educazione degli atleti nell’assicurare l’integrità dello sport, mentre Joachim Bjerg di Betway ha espresso orgoglio nell’essere parte di un’iniziativa così significativa.

Jean-Francois Reymond, Ambasciatore dell’Istruzione dell’IBIA, ha sottolineato l’importanza di proteggere l’integrità degli atleti canadesi dalla minaccia delle partite truccate, evidenziando il ruolo fondamentale dell’educazione nel prevenire la caduta vittima di frodi.

In un momento in cui la manipolazione delle partite rappresenta una minaccia crescente per lo sport, la collaborazione tra IBIA e PFA Canada rappresenta un passo significativo verso la salvaguardia dell’integrità della Premier League canadese e dei suoi protagonisti.

