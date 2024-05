IBIA accoglie l’operatore delle scommesse sportive online Novibet

Novibet, operatore leader mondiale nelle scommesse sportive online, ha aderito alla International Betting Integrity Association (IBIA). Novibet ha licenze per operare in Grecia, Malta, Cipro, Irlanda e Italia e ha

Novibet, operatore leader mondiale nelle scommesse sportive online, ha aderito alla International Betting Integrity Association (IBIA). Novibet ha licenze per operare in Grecia, Malta, Cipro, Irlanda e Italia e ha espresso interesse ad ottenere una licenza in Brasile, il cui processo di concessione della licenza dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno. L’operatore si unisce a oltre 50 società e 125 marchi leader di scommesse sportive in IBIA e consolida ulteriormente la posizione di IBIA come principale organismo di monitoraggio dell’integrità delle scommesse basato sui conti dei clienti a livello globale.

Panagiotis Skyrlas, Chief International Expansion Officer, Novibet, ha dichiarato: “In Novibet, il nostro impegno per la trasparenza è sempre stato al centro di tutto ciò che facciamo. Unirsi a IBIA è una testimonianza di questo impegno, poiché ci impegniamo continuamente a stabilire nuovi parametri di riferimento per l’integrità e l’eccellenza nel settore delle scommesse online. Allineandoci con IBIA, rafforziamo la nostra visione per sostenere gli standard più elevati e dare l’esempio. Crediamo che lavorando a stretto contatto con IBIA, possiamo aumentare ulteriormente la fiducia nel settore, garantendo che i nostri clienti abbiano sempre un’esperienza di scommessa giusta e sicura con noi”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Novibet è un nome affermato nel settore delle scommesse sportive e porta con sé una base di clienti globale che sarà di notevole valore per la rete di monitoraggio di IBIA. IBIA è quindi lieta che Novibet sia entrata a far parte dell’associazione e accoglie con favore l’impegno dell’operatore nell’utilizzare la migliore protezione dell’integrità disponibile a livello globale per i suoi prodotti di scommesse sportive. Garantire l’integrità del prodotto è fondamentale per il nostro approccio e non vediamo l’ora di integrare Novibet nel nostro sistema leader globale di monitoraggio dell’integrità delle scommesse sportive”.

L’IBIA è un ente senza scopo di lucro che non ha conflitti di concorrenza con la fornitura di servizi commerciali ad altri settori ed è gestito da operatori per operatori per proteggere i mercati regolamentati delle scommesse sportive dalle partite truccate. La rete di monitoraggio globale di IBIA è uno strumento anti-corruzione altamente efficace, poiché rileva e segnala attività sospette nei mercati delle scommesse regolamentati.

Attraverso la rete di monitoraggio globale IBIA è possibile monitorare le attività transazionali legate ai conti dei singoli clienti. I membri dell’IBIA hanno oltre 300 miliardi di dollari all’anno di fatturato delle scommesse (handle), che rappresentano circa il 50% del settore globale delle scommesse sportive commerciali regolamentate, terrestri e online, e oltre il 50% solo per quelle online.

L’IBIA ha recentemente pubblicato un rapporto sulla disponibilità dei prodotti per le scommesse sportive che evidenzia che un quadro normativo in Brasile con un’elevata disponibilità di prodotti dovrebbe generare 34 miliardi di dollari di fatturato legato alle scommesse sportive onshore, fornendo 2,8 miliardi di dollari in GGR, entro il 2028. Il rapporto IBIA del primo trimestre del 2024 è dettagliato 56 segnalazioni nel trimestre. Gli avvisi IBIA hanno contribuito alle indagini e alla successiva sanzione con successo di 21 club, giocatori e funzionari nel 2023.

