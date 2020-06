I tornei eSports per il 2020

Giocatori di tutto il mondo partecipano ai tornei eSports

L’industria degli eSport avanza progressivamente; il 2019 ha visto diversi grandi eventi di eSports ospitati in diverse parti del mondo, ma per il 2020 sono stati programmati ancora più eventi; videogiochi competitivi nei tornei offline o lan che quasi ogni fine settimana intrattengono gli appassionati di giochi.

I giocatori all’inizio di ogni anno attendono con ansia e curiosità la programmazione annuale. Per quel che concerne il 2020, i 19 eventi eSports più attesi – alcuni dei quali in corso – sono i seguenti:

Fortnite World Cup The International League of Legends World Championship BlizzCon 2020 Capcom Cup International eSports Federation World Championships Overwatch World Cup EVO (Evolution) Championship Series Rocket League Championship The Intel Extreme Masters FIFA eWorld Cup Counter-Strike: Global Offensive Major Campionships Fortnite Secret Skirmish DreamHack StarCraft II World Championship The Hearthstone World Championship Smite World Championship Halo Championship Series DOTA 2 Asia Championships

Nei prossimi giorni e per il resto del mese di giugno avranno luogo i tornei di Fortnite; più precisamente le Ninja Battles #3, #4 e #5, il montepremi ammonta a 80.000 Dollari. Prossimamente previsti anche i CALL OF DUTY LEAGUE ALL-STAR WEEKEND e la CALL OF DUTY LEAGUE CHAMPIONSHIP WEEKEND, presto verranno comunicate le date e le location.

Cosa sono i tornei eSports

I tornei di eSports sono competizioni di giochi per computer che vede la partecipazione di due squadre composte ciascuna da 5-6 giocatori. Le squadre si scontrano in giochi popolari come League of Legends (LoL), Overwatch e Fortnite per determinarne il vincitore. La maggior parte degli eventi di eSport – amatoriali e professionali – comprendono una quota di 10-20 dollari per partecipare o semplicemente assistere. Nella maggior parte dei casi, i tornei di eSport hanno jackpot che vanno da poche centinaia a qualche migliaio di dollari. I migliori giocatori professionisti di eSport guadagnano milioni in premi in denaro, pubblicità, sponsorizzazioni e stipendi.

Ogni anno, sempre più persone guardano campionati e tornei di sport in tutto il mondo. Nel 2018, il numero di spettatori globali di eSports è stato di circa 400 milioni.

In generale, gli eventi di eSports più popolari si svolgono in arene, centri congressi e hotel sulla costa occidentale e nel sud-est asiatico. Le città cosmopolite come Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, Seoul, Busan, Tokyo, Mumbai, Delhi, Bangkok, Shanghai, Singapore, Hong Kong e Sydney ospitano ogni anno i più grandi tornei di eSport.

Da cosa deriva il successo di eSports

Tra i principali fattori che stanno alla base della crescita degli eSport vi sono la popolarità di nuove piattaforme per la visualizzazione di videogiochi che comportano nuovi modelli di business. Creazione di nuove piattaforme in cui il pubblico può vedere lo streaming in diretta di giocatori professionisti in competizione tra loro quasi ogni giorno. Queste nuove piattaforme hanno di fatto abbattuto i muri che in precedenza limitavano l’esperienza ai soli giocatori partecipanti alla competizione.

Adesso quindi anche il pubblico ha un ruolo determinante durante questi tornei; lo streaming rende gli eSport estremamente accessibili. I fan non hanno nemmeno bisogno di essere particolarmente abili nel giocare ai videogiochi per partecipare; possono semplicemente sedersi e godersi le prestazioni dei professionisti, magari anche allo scopo di imparare qualche trucco dai migliori del settore.

PressGiochi