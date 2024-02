I giochi MGA entrano nel portafoglio di Lottomatica

Lottomatica ha stretto una partnership con MGA Games, compagnia spagnola specializzata da oltre 20 anni nella produzione di software di gioco, che se da un lato estendere la già consolidata presenza di MGA sul mercato italiano dei giochi online, dall’altro dà a Lottomatica l’opportunità di ampliare in maniera significativa la propria offerta ai giocatori.

Tra i giochi che entrano a far parte del portafoglio di Lottomatica abbiamo Lo Stregone Megaways, Samantha Fox, Conquest of Vichinghi e Onda Fortunata, tutti basati su tecnologia HTML5. Nomi un po’ stravaganti, ma che testimoniano la volontà di MGA di rilasciare prodotti localizzati per uno specifico mercato.

Questa partnership, infatti, segue le collaborazioni recenti strette da MGA Games in altri mercati europei, come quella con One Casino nei Paesi Bassi, replicando quella già in essere con Onecasino.es, senza dimenticare la collaborazione primaria con Starcasino.be.

Pressgiochi