Hamilton alla Ferrari nel 2021. L’idea dei bookmaker di Sisal Matchpoint proposta a 4.00

E se fosse Lewis Hamilton a prendere il posto di Sebastian Vettel in Ferrari? Nelle ore che sanciscono la fine anticipata del rapporto tra il tedesco e la scuderia di Maranello, l’idea fa capolino nella mente dei tifosi, ma non solo. L’ipotesi che il britannico sei volte Campione del mondo, possa formare nel 2021 una scuderia da sogno insieme al giovane Charles Leclerc stuzzica anche i bookmaker di Sisal Matchpoint. Lo scenario è difficile – Hamilton ha più volte dichiarato di non voler lasciare la Mercedes ma anzi, di voler vincere il settimo titolo con la scuderia tedesca eguagliando il record di vittorie di Michael Schumacher– ma non impossibile ed è proposto a 4.00. Diversi i nomi in lizza per sostituire Vettel, tra i più papabili quello di Carlos Sainz Jr, pilota Mc Laren, che rientra nella categoria “Altro” a un rasoterra 1.20.

