Grecia. OPAP, registra profitti nonostante il Covid

L’operatore greco OPAP registra profitti nonostante l’impatto della pandemia di Covid-19.

L’operatore di gioco d’azzardo greco OPAP ha annunciato i suoi risultati finanziari consolidati per il periodo terminato il 31 dicembre 2020. OPAP ha registrato ricavi nel 2020 pari a € 1129,8 milioni in meno del 30,3% su base annua. Il GGR si attesta a 230,9 milioni di euro, è diminuito del 48,3% su base annua a causa dei blocchi imposti ai punti vendita.

L’utile netto nell’esercizio 2020 è aumentato dell’1,5% a 205,3 milioni di euro (esercizio 2019: 202,4 milioni di euro). L’utile netto del quarto trimestre 2020 ha raggiunto € 132,1 milioni contro l’utile netto di € 61,8 milioni nel quarto trimestre 2019.

L’utile netto è stato positivamente influenzato dal riconoscimento nel quarto trimestre di un guadagno di 142,7 milioni di euro relativo alla rimisurazione della quota del 36,75% detenuta dalle attività greche e cipriote di Kaizen Gaming.

Jan Karas, CEO di OPAP, ha dichiarato: “Sebbene il quarto trimestre sia stato ancora interrotto dal Covid-19, con la chiusura dei negozi e le restrizioni imposte per affrontare la pandemia, OPAP ha dimostrato ancora una volta una sostanziale prontezza operativa e finanziaria per mitigare l’impatto portafoglio diversificato. Sul fronte operativo, la crescita online ha contribuito in modo significativo alla nostra topline, con i nostri ricavi e la nostra base di clienti che hanno raggiunto livelli elevati di tutti i tempi. Allo stesso tempo, il nostro investimento in Kaizen Gaming, che gestisce il marchio leader Stoiximan, è stato concluso, il nostro portafoglio di giochi è stato ulteriormente migliorato e i nostri partner della rete di vendita al dettaglio sono stati supportati in modo efficiente. Guardando al futuro e avendo preservato con successo la nostra solida posizione finanziaria e le nostre riserve di liquidità, continuiamo – nonostante le condizioni eccezionali ancora prevalenti – a costruire su quanto abbiamo già realizzato. Con fiducia, stiamo perseguendo l’esecuzione di successo della nuova strategia aziendale di OPAP, la strategia Fast Forward, al fine di offrire un intrattenimento di gioco ancora migliore ai nostri clienti “.

PressGiochi