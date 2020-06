Grecia. Approvato il progetto per la concessione di licenze ai promotori di giochi d’azzardo online

La commissione di controllo e di sorveglianza del gioco d’azzardo, al fine di migliorare l’efficacia delle sue attività di regolamentazione, vigilanza e controllo, tutelando la collettività e l’interesse pubblico, ha proceduto, con la decisione numero 472/2/05.03.2020, all’approvazione di un progetto di disposizioni da notificare alla Commissione europea per la regolamentazione della procedura per la concessione di licenze ai promotori di giochi d’azzardo online e iscrizione al registro degli affiliati. La regolamentazione della procedura è attuata in virtù della delega legislativa di cui all’articolo 45A della legge 4002/2011 (Gazzetta ufficiale greca vol. Α n. 180) e mira al controllo preventivo dell’idoneità delle persone che agiscono come promotori di uno o più titolari di licenza di gioco d’azzardo online sul territorio greco. Il progetto di regolamento tecnico verte sull’approvazione del progetto di decisione denominato “Procedura per la concessione di licenze ai promotori di giochi d’azzardo online e iscrizione al registro degli affiliati”.

