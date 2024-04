Graham Wood (Bet365): “Costo eccessivo delle concessioni online e divieto pubblicità chiudono il mercato del gioco”

“Oggi la situazione dell’offerta del gioco è diversa rispetto a quella degli anni 90. Oggi abbiamo tanti giochi, con milioni di clienti incentivati a continuare a giocare con giochi più gratificanti con un payout del 90% circa. Questo porta il consumatore ad essere più vulnerabile per questo servono misure per proteggere i nostri clienti e di conseguenza il settore. Se vogliamo avere misure di gioco responsabile dobbiamo lavorare bene con ADM e le istituzioni per avere misure adatte e non vietare con misure che poi spingano il giocatore verso l’offerta illegale. In questo mondo non è possibile giocare all’estero. Il costo proibitivo delle licenze e il divieto di pubblicità rendono quello italiano un mercato chiuso.

Se va bene per gli operatori presenti, dovremmo avere se andrà bene a Bruxelles e alla Commissione europea”.

Lo ha dichiarato Graham Wood di Bet365 parlando al panel sulla sostenibilità del gioco.

PressGiochi