Gracia, Opap segna ricavi per 527,2 milioni di euro nel primo trimestre

Nel primo trimestre dell’anno, OPAP ha registrato una notevole crescita dei ricavi lordi di gioco (GGR), superando i €527,2 milioni riportati nello stesso periodo dell’anno precedente. Anche i ricavi netti di gioco sono aumentati del 3,6%, raggiungendo i €376,5 milioni.

OPAP ha osservato un incremento dei ricavi in tre dei suoi cinque segmenti principali nel primo trimestre. Il segmento di maggior rilievo è stato quello del casinò online, con un aumento del 29,1% dei ricavi, che hanno raggiunto i €12,9 milioni. Anche i ricavi delle lotterie e dei terminali video lottery (VLT) sono aumentati, sebbene OPAP abbia riportato cali nei ricavi delle scommesse e dei giochi istantanei e passivi.

Spicca l’aumento del 29,1% dei ricavi del segmento del casinò online, che ha raggiunto i €70,9 milioni. Sebbene questo rappresenti ancora la fonte di ricavo più bassa per OPAP, la crescita in questo settore è stata significativamente superiore rispetto agli altri segmenti, dimostrando un forte incremento grazie a livelli più alti di coinvolgimento e spesa dei giocatori.

Per quanto riguarda le lotterie, queste rimangono la principale fonte di ricavo per OPAP. I €196,0 milioni generati nel primo trimestre rappresentano un aumento del 3,9% rispetto all’anno precedente, grazie a un rinnovamento dei giochi Lotto e Tzoker avvenuto alla fine dell’anno scorso. Inoltre, OPAP ha dichiarato che l’Eurojackpot, lanciato a marzo di quest’anno, ha avuto un inizio promettente, contribuendo con ricavi aggiuntivi.

Passando alle scommesse sportive, i ricavi sono diminuiti dello 0,2%, attestandosi a €168,5 milioni durante il trimestre. Nonostante il lieve calo, OPAP ha affermato che questo segmento è stato sostenuto da una “sana” crescita di Pame Stoixima e da solidi contributi di Powerspin e dei virtuals.

Altrove, i ricavi dei VLT sono aumentati del 2,5%, raggiungendo i €86,5 milioni, mantenendo una tendenza al rialzo grazie agli sforzi continui di ottimizzazione delle macchine e miglioramento dell’esperienza complessiva.

Infine, i ricavi del segmento dei giochi istantanei e passivi hanno raggiunto i €27,8 milioni, registrando una diminuzione del 9,0%.

Nel complesso, il CEO di OPAP, Jan Karas, si è detto soddisfatto dei risultati. Secondo Karas, le performance del primo trimestre pongono le basi per una ulteriore crescita nel corso del 2024. “OPAP ha riportato una solida performance e una crescita organica nel primo trimestre, guidata dal nostro focus sull’ampliamento della nostra offerta e sulla promozione dell’innovazione, con un forte incremento dell’attività online e una solida posizione del retail,” ha affermato Karas. “Guardando avanti, ci concentriamo sul miglioramento della nostra offerta in ogni verticale e sul progresso in tutti i pilastri della strategia aziendale Fast Forward di OPAP.”

