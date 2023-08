Gioco online e identificazione giocatori: la GC UK aggiorna la guida per gli operatori

La Gambling Commission inglese ha introdotto nuovi requisiti di interazione con i clienti per gli operatori di gioco d’azzardo a distanza nella disposizione 3.4.3 del codice di responsabilità sociale (SR).

La Gambling Commission inglese ha introdotto nuovi requisiti di interazione con i clienti per gli operatori di gioco d’azzardo a distanza nella disposizione 3.4.3 del codice di responsabilità sociale (SR). Questo Codice ha rafforzato le regole sull’identificazione dei clienti a rischio di danni e sull’adozione di azioni proporzionate e tempestive per ridurre i danni. La maggior parte di questi nuovi requisiti è entrata in vigore il 12 settembre 2022, mentre il requisito 10 il 12 febbraio 2023.

I requisiti connessi alla presa in considerazione delle linee guida entreranno in vigore il 31 ottobre 2023.

La Gambling Commission stabilisce i requisiti affinché le aziende di gioco d’azzardo conducano l’interazione con i clienti al fine di identificare e proteggere i clienti a rischio di danni. Ciò fa parte di un programma di lavoro più ampio della Commissione per promuovere e sostenere le migliori pratiche del settore nell’identificazione dei clienti a rischio di danni e nell’adozione di misure per ridurre il rischio di danni, a sostegno del terzo obiettivo di concessione di licenze per “proteggere i bambini e le persone vulnerabili” dall’essere danneggiati o sfruttati dal gioco d’azzardo”.

“Nel gennaio 2023 – ricorda l’autorità britannica – abbiamo chiuso una consultazione sulla proposta di linee guida relative a questi nuovi requisiti. La Commissione ha considerato le risposte ricevute in relazione a questa consultazione prima di prendere una nuova decisione sugli orientamenti relativi alla disposizione 3.4.3 del codice di responsabilità sociale (SR). A seguito della consultazione, la Commissione ha modificato e pubblicato in questi giorni la guida all’interazione con il cliente – per i licenziatari del gioco d’azzardo a distanza. Gli operatori remoti saranno tenuti a tenere conto delle nuove indicazioni a partire dal 31 ottobre 2023”.