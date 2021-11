Gioco online: ADM ai concessionari, versare i saldi dei conti dormienti

Entro il 16 del mese successivo alla loro individuazione i concessionari per la raccolta del gioco a distanza dovranno effettuare il versamento dei saldi dei conti di gioco non movimentati

Entro il 16 del mese successivo alla loro individuazione i concessionari per la raccolta del gioco a distanza dovranno effettuare il versamento dei saldi dei conti di gioco non movimentati negli ultimi tre anni, così come previsto dalla legge n. 88 del 2009. In considerazione che non tutti i concessionari trasmettono puntualmente il messaggio ad ADM, l’Agenzia evidenzia che in caso di assenza di tali conti dormienti i concessionari dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da inviare tramite Pec.

Lo comunica l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli in una nota inviata ai concessionari del gioco online.

