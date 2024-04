Germania. Il Baden-Württemberg prepara l’introduzione dei giochi di casinò online attraverso una modifica legislativa

Il Land Baden-Württemberg si sta preparando per un significativo cambiamento nel settore del gioco d’azzardo, adattando la legge sul gioco d’azzardo statale in vigore al nuovo quadro normativo del trattato

Il Land Baden-Württemberg si sta preparando per un significativo cambiamento nel settore del gioco d’azzardo, adattando la legge sul gioco d’azzardo statale in vigore al nuovo quadro normativo del trattato statale sul gioco d’azzardo del 2021 (GlüStV 2021). Questa iniziativa mira a offrire ai cittadini un’alternativa sicura ai giochi di casinò online illegali e contemporaneamente a regolamentare l’interesse esistente per questa forma di gioco d’azzardo in modo legale.

La nuova norma approda in questi giorni in Commissione europea che dovrà dare entro l’8 luglio il proprio benestare.

In conformità con l’articolo 22c, paragrafo 1 del GlüStV 2021, gli stati federati hanno la possibilità di scegliere tra una soluzione monopolistica e una concessione per i casinò online. Il Baden-Württemberg ha deciso di adottare l’opzione monopolistica, il che significa che lo stato istituirà un’offerta legale per i giochi di casinò online. Questo approccio consente di garantire efficacemente il controllo sulla protezione dei giocatori e la prevenzione dell’accesso ai minori, essenziale per contrastare il gioco d’azzardo problematico.

La decisione di adottare un monopolio ha diversi vantaggi. Innanzitutto, offre al Land Baden-Württemberg un controllo diretto sull’offerta di giochi di casinò online, assicurando la piena conformità alle normative di tutela dei giocatori e dei minori. In secondo luogo, semplifica il processo di supervisione e regolamentazione delle attività di gioco, facilitando il monitoraggio delle pratiche commerciali e la prevenzione di attività illegali o dannose.

Il progetto di legge notificato in CE include anche disposizioni relative alla tassazione dei giochi di casinò online, stabilendo un quadro normativo per garantire un’adeguata riscossione delle imposte sulle entrate derivanti da queste attività. Inoltre, prevede la creazione di nuove tariffe per i controlli sull’offerta di casinò online, assicurando che le risorse necessarie per la supervisione e l’applicazione delle norme siano adeguatamente finanziate.

L’obiettivo principale di questa iniziativa legislativa è quello di fornire ai cittadini del Baden-Württemberg un ambiente di gioco sicuro e regolamentato, riducendo al contempo il ricorso a operatori illegali che operano al di fuori dei confini della legge. Si prevede che questa misura contribuirà a mitigare i rischi associati al gioco d’azzardo online, fornendo al contempo una fonte di entrate fiscali per il bilancio dello Stato.

Inoltre, il Gesetzentwurf stabilisce requisiti simili per l’ottenimento di licenze per giochi di casinò online, garantendo che gli operatori aderiscano a rigorosi standard di sicurezza e protezione dei giocatori. La trasmissione audiovisiva o puramente visiva dei giochi da casinò da una sala da gioco o da altri luoghi sia all’interno che all’esterno del Baden-Württemberg sarà consentita, sempre che vengano rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge.

