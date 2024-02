Gaming e Amusement: quest’anno EspoGame si tiene al FEEXPO di Bergamo

Il format B2B per le aziende del mondo gaming, diventato punto di riferimento in Italia per il business e il networking del settore, sbarca a FEEXPO, per creare un punto d’incontro tra gaming e amusement, due mercati affini che possono generare nuove opportunità e arricchire il settore dell’intrattenimento

In un mondo in rapida evoluzione, dove l’innovazione diventa la chiave per unire diverse industrie, l’Osservatorio Italiano Esports (OIES) si prepara a lanciare la quarta edizione di EspoGame: format di evento dedicato al business, al networking e alla promozione delle aziende Esports e gaming, diventato il principale punto di riferimento in Italia per le realtà operanti nel settore.

Quest’anno, EspoGame avrà luogo all’interno di FEEXPO, la fiera degli operatori dell’amusement che si terrà presso la Fiera di Bergamo dal 27 al 29 febbraio, segnando un momento di svolta per l’industria del gaming.

L’integrazione di EspoGame in FEEXPO non è solo una novità, ma è una visione strategica dell’Osservatorio Italiano Esports, che vede Esports e gaming come settori complementari all’amusement, e dalla cui unione possono nascere importanti opportunità di mercato.

Questa sinergia offre agli operatori del gaming l’occasione di entrare in contatto con imprenditori pronti a integrare le dinamiche del gaming nei loro spazi, ampliando così le possibilità d’intrattenimento e offrendo nuove esperienze ai loro visitatori.

È proprio questa l’innovazione strategica della quarta edizione di EspoGame: uscire dal racconto autoreferenziale degli operatori del gaming, per interagire con un altro mercato desideroso di scoprire nuove forme d’intrattenimento.

È proprio l’intrattenimento la parola chiave del futuro del gaming e di questa edizione di EspoGame.

OIES organizzerà anche convegni che rappresenteranno momenti d’incontro per i protagonisti e le aziende del settore, nonché occasioni per condividere visioni e prospettive del futuro del gaming.

Questi convegni saranno focalizzati su temi di grande attualità, come l’utilizzo del gaming nelle strategie dei brand con i rappresentanti di MSI, CMA, Azerion e Aries Tech; l’innovazione che gli esports stanno portando nelle istituzioni sportive con Lega Nazionale Dilettanti, Federazione Italiana Taekwondo e Federazione Italiana Football Americano.

Tra i talk centrali ci sarà il tanto atteso confronto tra Alessio Cicolari e Sergio Milesi, i principali protagonisti della vicenda Lan Gate che ha scosso il mondo degli Esports, e che dopo due anni non è stata ancora risolta.

Inoltre, verrà dato spazio ai club di calcio che vedono nel gaming uno strumento strategico per avvicinare le nuove generazioni nel convegno con AC Monza, Parma Calcio ed Hellas Verona. I convegni poi saranno arricchiti dalle testimonianze tecniche degli avvocati Biagio Giancola, founder dello Studio Martinelli, Rogolino, Giancola, e Niccolò Travia, managing partner dello Studio Legale Lorenzoni, che rispettivamente offriranno al pubblico il quadro legale più completo disponibile sull’attuale disciplina degli Esports e della vicenda del Lan Gate.

L’edizione 2024 di EspoGame non è solo un evento, ma un manifesto dell’evoluzione dell’intrattenimento, dove il gaming diventa un ponte tra generazioni, culture e settori, e di cui l’Osservatorio Italiano Esports si fa portavoce.

“Con questa edizione di EspoGame diamo una svolta al settore – commenta Luigi Caputo, founder dell’Osservatorio Italiano Esports e organizzatore di EspoGame -. Esports e gaming devono uscire dalla loro nicchia e parlare a nuovi mercati, per trovare integrazioni e nuove opportunità. FEEXPO è una perfetta occasione per intendere il gaming come intrattenimento. Porteremo valore e contenuti con i nostri ospiti e il nostro approccio votato al networking”.

PressGiochi