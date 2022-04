Gambling Business Group, il CEO Hannibal: “ICE London un’incredibile vetrina per l’industria del gioco internazionale”

Peter Hannibal, amministratore delegato dell’ente strategico Gambling Business Group, ha descritto l’ICE, che si terrà la prossima settimana all’ExCeL di Londra (12/13/14 aprile), come un’ incredibile fonte di ispirazione e una vetrina senza precedenti per il industria del gioco d’azzardo internazionale.

Hannibal, che parteciperà alla sua 40a edizione di ICE e del suo predecessore ATEI, ha spiegato: “L’industria del gioco d’azzardo è una delle più veloci ad adottare le nuove tecnologie e ICE è l’evento in cui gli innovatori scelgono senza vergogna di lanciare i loro prodotti più nuovi e all’avanguardia e servizi sicuri nella consapevolezza che saranno in grado di interagire con un pubblico veramente internazionale di acquirenti del settore del gioco d’azzardo. Di conseguenza, penso che sia giusto dire che la maggior parte delle grandi innovazioni del gioco d’azzardo sono state viste, se non lanciate, all’ICE London”.

Tuttavia, l’importanza di ICE va oltre il semplice lancio di nuovi prodotti e servizi di gioco innovativi: “Dal mio primo spettacolo nei primi anni ’80, ATEI, come allora, è stato il luogo in cui l’industria si è incontrata, ha fatto rete e si è formata cos’altro stava succedendo”, ha dichiarato Peter Hannibal.

“Gran parte delle discussioni hanno riguardato modifiche legislative in sospeso e sono certo che sarà così la prossima settimana, quando ci saranno sicuramente intense speculazioni sul prossimo Libro bianco del governo britannico sulla riforma del gioco d’azzardo. Iniziative come The Consumer Protection Zone, che Clarion ha presentato all’ICE nel 2018, sono ottimi esempi di come l’industria stia lavorando in collaborazione con il gioco d’azzardo più sicuro e enti di beneficenza per il trattamento, una partnership progressiva che aiuta a spiegare perché i tassi di gioco d’azzardo problematici nel Il Regno Unito, calcolato dalla Gambling Commission, è al minimo storico dello 0,3%. Questo settore dà il meglio di sé quando è in grado di incontrarsi faccia a faccia e discutere di prodotti, consumatori, tendenze e la direzione futura del viaggio per il gioco d’azzardo. Credo che il rimbalzo per il settore del gioco d’azzardo terrestre inizi all’ICE London”.

PressGiochi