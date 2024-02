Galactic X-perience: NOVOMATIC sale alle stelle in nuovi ambiti di gioco all’ICE 2024

Con un design elegante dello stand e un portafoglio di prodotti diversificato, NOVOMATIC garantisce un’incredibile X-perience per i visitatori dell’ICE 2024 a Londra. I partecipanti alla fiera possono aspettarsi una vasta gamma di soluzioni tecnologiche di gioco all’avanguardia: il lancio di nuovi prodotti e i preferiti dai fan creeranno entusiasmo allo stand NOVOMATIC.

L’attesa è grande per l’evento di gioco più importante d’Europa, che si svolgerà dal 6 all’8 febbraio presso il centro espositivo ExCeL di Londra. Essendo il più grande espositore, NOVOMATIC presenterà un’ampia gamma di prodotti innovativi. Soluzioni di gioco all’avanguardia per vari segmenti industriali e mercati ispireranno i visitatori e li condurranno verso nuove sfere di gioco.

NOVOMATIC presenterà la sua gamma completa di prodotti e soluzioni di gioco come prodotti per casinò tradizionali, macchine da gioco AWP, sistemi di gestione di casinò e sale giochi, comprese tecnologie di accesso biometrico e di tracciamento dei giocatori, dispositivi sicuri per la gestione del contante, nonché prodotti per scommesse sportive e giochi online. soluzioni. Questo portafoglio a 360° soddisfa le massime esigenze in termini di tecnologia e qualità. Inoltre, le filiali e i partner tecnologici di NOVOMATIC come Ainsworth Gaming Technology, APEX, FAZI, Greentube e NOVOVISON™ presenteranno il loro ultimo portafoglio di prodotti.

Ogni giocatore merita di sentirsi un V.I.P.

Quest’anno all’ICE i riflettori sono puntati sui VIP: il recentemente lanciato V.I.P. La serie di armadi X di NOVOMATIC si rivolge agli ospiti di gioco più esigenti e, naturalmente, agli operatori che vogliono accogliere i loro ospiti di gioco con un intrattenimento di gioco di prima classe. L’impressionante V.I.P. X Royal™ 1.85, il V.I.P. X Dream™ 3.43 e V.I.P. X Lounge™ 2.32 offre un lusso eccezionale con uno squisito stile V.I.P. comfort, schermi di gioco extra alti e ampi e un sistema audio integrato in una comoda poltrona: fattori che garantiscono un’esperienza di gioco intensa e la massima immersione. Questa esperienza X di Very Important Player sarà migliorata all’ICE con il lancio di un nuovo spettacolare cabinet: Pensa in grande! Il V.I.P. X Galaxy™ 2.65 si presenta nella sua forma galatticamente grande e si distingue per il comfort di seduta e il design unici. L’esclusiva poltrona lounge di lusso non lascia nulla a desiderare. Con la configurazione ultra ampia di due schermi di gioco da 65″ e il comfort di seduta di lusso regolabile, trasferisce i giocatori in nuove galassie di divertimento di gioco.

Dopo il lancio del prodotto all’ICE dello scorso anno, la serie BLACK EDITION II si è già affermata molto bene nelle sale da gioco di tutto il mondo. Alla fiera i visitatori troveranno questi classici NOVOMATIC con i contenuti più attuali. Tutti e tre i cabinet della serie BLACK EDITION II sono caratterizzati da un design moderno del cabinet, monitor perfettamente angolati e un display di gioco nitidissimo sullo sfondo della finitura Black Metro e un concetto di illuminazione a LED a contrasto. Le varianti multischermo BLACK EDITION II 3.27 e BLACK EDITION II XL 3.32 sono dotate ciascuna di due schermi LCD Full HD rispettivamente da 27″ e 32″, oltre a un topper delle stesse dimensioni. Il modello gemello BLACK EDITION II 1.49J completa perfettamente la serie di cabinet e, con il suo elegante monitor con curva a J da 49″, offre un ambiente all’avanguardia per presentare l’ampio catalogo di giochi verticali NOVOMATIC.

Gli highlight del gaming portano i visitatori in nuovi ambiti

Una vetrina per i nuovi link progressivi che sono già leggendari: i due titoli principali GODS & LEGENDS™ Link e CASH FLOOD™ Link si aggiungono ai Linked Progressives. I quattro giochi del GODS & LEGENDS™ Link sono una vera calamita per i visitatori e verranno presentati in fiera nel nuovissimo V.I.P. Mobile X Royal™. I personaggi divini del gioco portano i giocatori nei mondi mitici dell’antica Grecia, dell’Egitto, dell’Asia e dei tempi dei Vichinghi scandinavi. Secrets of Wealth™, Magic Cleopatra™ e Roll on Fire™, il nuovo trio Linked Progressive di CASH FLOOD™ Link, triplicano inoltre l’eccitazione sul campo da gioco.

L’ultimo Superia GOLDEN LINK™ Volume 2 completa il portafoglio e garantisce un’esperienza di gioco stimolante con cinque nuovi titoli e altrettanti classici di tutti i tempi. Il performante Jackpot XTENSION LINK™ arriva come Volume 2 con cinque nuovi titoli e delizia con giochi famosi come Golden Book of Ra™ e Golden Charming Lady™ nella sua versione XL. La nuova IMPERA LINK™ Serie 2 offre una varietà di giochi unica con un totale di 41 giochi in ogni categoria.

I due nuovi mix multigioco all’ICE saranno davvero speciali: Impera Line HD™ Edition 9 in un nuovo design con funzionalità aggiuntive e Superia Premium Mix 3. Non perdere l’occasione di provarlo allo show. I classici di tutti i tempi di NOVOMATIC così come i titoli freschi e moderni si possono trovare anche in NOVOLINE™ Interactive Edition X4. Che tu voglia immergerti nei mondi sottomarini di Lord of the Ocean™ o Dolphin’s Pearl™ deluxe o cercare tesori nascosti nel Book of Ra™ – Temple of Gold™ – questi mix di giochi offrono il divertimento perfetto per ogni ospite.

Il nuovissimo ActionBook™ Edge 1.43J di NOVOMATIC annuncia il futuro dei chioschi per le scommesse sportive: più azione, più scommesse, più possibilità su un unico schermo verticale e un design che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Esplora l’esperienza di scommessa senza soluzione di continuità con una grafica all’avanguardia e tempi di risposta rapidissimi nell’angolo delle scommesse sportive NOVOMATIC all’ICE 2024. Il nuovo chiosco per scommesse sportive ActionBook™ Edge 1.43J si integra perfettamente con il chiosco desktop NOVOMATIC ActionBook™ Compact 1.27 e la versione a doppio schermo, NOVOMATIC ActionBook™ Plus 2.27.

Visitate lo stand NOVOMATIC e lasciatevi sorprendere non solo dai prodotti. Per i nostri clienti aspettano fantastici premi e sorprese, oltre a una sfida sportiva: sei pronto a battere il campione?

Thomas Schmalzer, Vice President Global Sales and Product Management NOVOMATIC AG, non vede l’ora di dare il benvenuto ai visitatori: “Essendo la più grande vetrina NOVOMATIC di quest’anno, ICE è un grande spettacolo da non perdere. Siamo orgogliosi di presentare un portafoglio di prodotti eccezionale per tutti i mercati e segmenti che offre una soluzione adeguata per ogni esigenza dei nostri clienti – dalla serie V.I.P. X per i casinò premium all’ActionBook™ per il settore delle scommesse sportive. Lasciatevi ispirare dalla varietà di prodotti dell’ICE e convincetevi della alta qualità dei prodotti NOVOMATIC in loco. Venite al nostro stand: non vediamo l’ora di darvi il benvenuto!”

