G2E. La Gambling Commission UK sollecita la collaborazione internazionale tra regolatori

In occasione del Global Gaming Expo (G2E) che si è tenuto questa settimana presso il The Venetian di Las Vegas, il regolatore britannico si è appellato alla necessità di una maggiore cooperazione internazionale da parte delle autorità di regolamentazione internazionali.

Tim Miller (nella foto), direttore esecutivo delle politiche dell’UKGC, si è rivolto ai delegati del G2E, delineando le realtà intrecciate e le responsabilità nel governare il gioco d’azzardo come mercato globalizzato. Il direttore ha fornito una panoramica delle azioni normative della Commissione che regolano il mercato del Regno Unito – che genera un gross gambling yield di 10 miliardi di sterline all’anno (esclusi i contributi della lotteria) “rendendo la giurisdizione britannica il più grande mercato online autorizzato al mondo”.

Miller ha affermato che la Commissione è stata potenziata per aumentare il rispetto delle regole da parte dei licenziatari.

Al di là delle politiche nazionali, la Commissione riconosce le mutevoli dinamiche del gioco d’azzardo online causate dall’espansione internazionale delle imprese in tutti i continenti. Poiché la globalizzazione ha ampliato le frontiere commerciali degli operatori di gioco online, l’importanza della collaborazione internazionale tra i regolatori è fondamentale. “Sempre più spesso regoliamo le stesse società; affrontiamo gli stessi rischi; affrontiamo le stesse sfide”. Tenendosi al passo con i cambiamenti radicali, Miller ha affermato che l’UKGC è determinato a guidare gli sforzi sulla collaborazione normativa, in cui “si parla dell’importanza della collaborazione internazionale tra regolatori e si lavora duramente per rafforzare le nostre relazioni con altri regolatori all’estero”.

Il presidente Marcus Boyle attualmente alla guida della Commissione ha chiesto “una serie di memorandum d’intesa con le autorità di regolamentazione statunitensi, al fine di stabilire rapporti di lavoro chiari che aiuteranno tutti noi a essere più efficaci”. L’importanza di rafforzare la collaborazione internazionale su questioni relative al gioco d’azzardo online illegale è di vitale importanza poiché i regolatori affrontano questioni simili in tutte le giurisdizioni.

Miller ha anche espresso il parere che l’applicazione del regolamento sul gioco d’azzardo illegale sia riconosciuta come una questione complessa e conflittuale tra le autorità poiché “ciò che potrebbe essere illegale in una giurisdizione potrebbe non esserlo in un’altra”. Tuttavia, ha affermato che la Commissione è rimasta “concentrata sul lavoro a monte per bloccare l’accesso che i siti illegali destinati al mercato britannico hanno ai nostri consumatori. E attraverso l’impegno e la collaborazione… siamo stati in grado di ottenere risultati straordinari, con una riduzione del 46% del traffico verso i più grandi siti illegali che entrano nel nostro mercato”.

Ampliando gli sforzi di collaborazione della Commissione, Miller ha riferito come la Commissione ha lavorato recentemente con i regolatori europei su come affrontare meglio il gioco d’azzardo online illegale, così come con altri regolatori, compresi quelli in Australia e Curaçao.

