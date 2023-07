Francia, l’ANJ avvia collaborazione con l’autorità pubblicitaria per rivedere le norme sul gioco d’azzardo

L’autorità di regolamentazione francese del gioco d’azzardo, l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), ha annunciato che sta collaborando con l’autorità nazionale di vigilanza sulla pubblicità Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) per rivedere le norme per gli annunci di gioco d’azzardo.

L’ANJ ha affermato che collaborerà con l’ARPP per analizzare le attuali pratiche pubblicitarie dei licenziatari francesi del gioco d’azzardo in vista dei principali eventi sportivi, tra cui la Coppa del mondo di rugby del 2023 e i Giochi olimpici del 2024, al fine di migliorare le normative.

Ha affermato che il lavoro mirerà a migliorare in cinque aree: il chiarimento dei ruoli di ciascuna agenzia, la condivisione di punti di vista, lo scambio di informazioni, la creazione di un osservatorio annuale e una collaborazione regolare.

Sebbene l’ANJ abbia approvato le campagne di marketing degli operatori di gioco d’azzardo, afferma che l’ARPP sarà ora il primo contatto per gli operatori prima che distribuiscano le campagne. L’autorità pubblicitaria potrà consultarsi con l’ANJ per ottenere il suo parere su qualsiasi materiale su cui nutre preoccupazioni.

Quando vengono presentati reclami al Giurì Etico Pubblicitario o quando la comunicazione commerciale viene ritirata, i due regolatori lavoreranno insieme. Creeranno inoltre un osservatorio annuale che condividerà i dati sulle tendenze pubblicitarie del settore del gioco d’azzardo e creerà e migliorerà gli strumenti per gli operatori, incluso il modulo sul gioco d’azzardo del Certificato di influenza responsabile.

Il mese scorso, il governo francese ha proposto una serie di nuovi requisiti per l’inclusione di messaggi di gioco responsabile negli annunci di giochi d’azzardo online. Un progetto di decreto propone l’introduzione di un messaggio di avvertimento obbligatorio sul gioco d’azzardo eccessivo o patologico.

Gli operatori dovranno includere il messaggio insieme alle informazioni sul supporto disponibile per aiutare i clienti che soffrono di danni legati al gioco d’azzardo, come il servizio Jouer. I messaggi di gioco responsabile dovranno essere applicati con scritte nere su fondo giallo che occupino almeno il 15 per cento dello spazio degli annunci online e il 7 per cento degli annunci cinematografici e di affissione.

