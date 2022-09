Francia. FDJ mira ad espandersi nelle scommesse sportive con l’acquisizione di ZEturf

La Française des Jeux (FDJ) sta cercando di espandere la sua presenza nel verticale delle scommesse, mirando all’acquisizione di ZEturf Group.

La società con sede a Boulogne-Billancourt ha annunciato di aver avviato “trattative esclusive” per l’acquisizione di ZEturf, un operatore di scommesse ippiche proprietario del marchio ZEbet. Attraverso le sue partecipazioni di scommesse, ZEturf è attiva nel mercato francese – dove si è assicurata la visibilità del marchio attraverso partnership con artisti del calibro dell’FC Nantes della Ligue 1 – così come in Belgio, Spagna e Paesi Bassi, assicurandosi l’ingresso nel mercato in quest’ultimo a febbraio.

Con una base di circa 100 dipendenti, il fatturato delle scommesse B2C di ZEturf è costituito per il 50% da scommesse ippiche in Francia, essendo il secondo operatore più grande per lo sport, con una quota di mercato del 20%.

“Questa acquisizione fa parte della strategia del Gruppo FDJ per rafforzare la sua presenza nel competitivo mercato francese dei giochi online, in particolare nelle aree in cui non opera ancora, scommesse ippiche e poker”, ha spiegato FDJ.

Se FDJ dovesse acquisire con successo ZEturf, il gruppo incorporerebbe un marchio di scommesse che ha registrato “quasi 800 milioni di euro di scommesse nel 2021”, inclusi 100 milioni di euro di scommesse B2B. Secondo l’aggiornamento finanziario del primo trimestre di FDJ pubblicato ad aprile, le operazioni di lotteria del gruppo sono state il principale motore di crescita in questo periodo, essendo aumentate del 14% a 467 milioni di euro. Questo non vuol dire che le operazioni di scommesse sportive dell’azienda stiano vacillando: il fatturato delle scommesse sportive durante il trimestre ha raggiunto 129 milioni di euro, con un aumento del 13,4%. Un’acquisizione di successo di ZEturf e del suo marchio di scommesse ZEbet aumenterebbe probabilmente in modo significativo le entrate delle scommesse sportive di FDJ nei futuri rapporti finanziari.

