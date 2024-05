Forza Italia sollecita la Regione VdA sull’organizzazione di tornei di poker a Saint Vincent

Forza Italia ha presentato un’interpellanza al Governo regionale in merito alla gestione della Casinò de la Vallée, sollecitando l’organizzazione di tornei di poker come strategia di sviluppo economico e turistico

Forza Italia ha presentato un’interpellanza al Governo regionale in merito alla gestione della Casinò de la Vallée, sollecitando l’organizzazione di tornei di poker come strategia di sviluppo economico e turistico per la regione. L’interpellanza verrà discussa nel prossimo consiglio regionale del 5-6 giugno.

Durante l’audizione del 1° febbraio 2024, l’Amministratore Unico della Casinò de la Vallée ha delineato lo stato attuale della casa da gioco. La sinergia tra la struttura alberghiera e il casinò rappresenta un unicum nel panorama dei casinò italiani ed europei, risultando estremamente attraente per i clienti cosiddetti “spendenti”.

La possibilità di organizzare tornei di Poker, esclusiva dei casinò, è stata evidenziata come un’opportunità significativa per promuovere la struttura. Questi eventi possono attirare fino a 2.000 concorrenti e un pubblico che potrebbe avvicinarsi anche ai giochi tradizionali.

Il Presidente della Giunta regionale ha recentemente affermato che la Casinò de la Vallée non esclude la possibilità di organizzare tornei di Poker e Texas Holdem, adottando un quadro organizzativo che eviti le esperienze negative del passato. Questa prospettiva è stata accolta positivamente dal gruppo Forza Italia.

La Società Stabile EMS, specializzata in eventi di Poker Texas Holdem, ha manifestato interesse nel collaborare con la Casinò de la Vallée, ma non ha ancora ricevuto un incontro ufficiale.

Considerando il positivo andamento della casa da gioco, il consigliere regionale Mauro Baccega chiede al Governo regionale di chiarire:

Perché la Casinò de la Vallée non persegue l’organizzazione di questi tornei. Se intende promuovere un incontro con la Società Stabile EMS per valutare le opportunità di sviluppo nel settore del Poker, in linea con le aspettative di crescita turistica di Saint Vincent.

