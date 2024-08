Fondo SalvaSport. ADM comunica ai concessionari il nuovo calcolo

Nei giorni scorsi, l’ufficio giochi a distanza e scommesse dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha informato tutti i concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica e a distanza che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base delle recenti sentenze del Consiglio di stato del febbraio 2024 ha provveduto ad effettuare il ricalcolo degli importi dovuti dai singoli concessionari per il Fondo di cui all’oggetto, applicando il criterio del limite massimo annuale, previsto in 40 milioni e 50 milioni, rispettivamente per l’anno 2020 e 2021, come definito all’art. 217, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge17 luglio 2020, n. 77.

“Gli importi dovuti per ogni Concessionario – si legge – sono stati resi disponibili in Area Riservata, avendo cura di specificare quanto finora versato e la situazione di debito/credito a seguito del ricalcolo.

Al fine di consentire ai Concessionari una piena conoscenza delle modalità di calcolo e del conseguente debito/credito, nella medesima Area Riservata sono, altresì, disponibili gli importi del Fondo come definiti dalle seguenti determine succedutesi nel tempo:

– Determina Direttoriale n. 307276 del 08/09/2020 e relativa Circolare ADM n. 12 del 12/03/2021;

– Determina Direttoriale n. 5721 del 08/01/2022;

– Determina Direttoriale n. 10337 del 05/01/2023.

Con successivo provvedimento – annuncia ADM – si provvederà ad individuare le modalità con le quali si procederà alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, nonché i termini e le modalità con cui i concessionari che risultano avere un debito rispetto al dovuto saranno tenuti a corrispondere le relative somme.

Al fine di agevolare le operazioni di ripetizione delle somme, i Concessionari sono invitati a verificare in area riservata la presenza e l’attualità delle coordinate bancarie dei propri conti correnti su cui effettuare i versamenti”.

PressGiochi