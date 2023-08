Flutter Entertainment entra a far parte di WiHTL

Flutter ha annunciato di essere entrato a far parte di WiHTL, la comunità di collaborazione dedicata ad aumentare la diversità e l’inclusione nel settore dell’ospitalità, dei viaggi e del tempo libero (HTL).

La società sponsorizzerà inoltre il programma Women Non-Executive Director (NED) di WiHTL e il suo CFO, Paul Edgecliffe-Johnson, diventerà un membro fondatore del Comitato CFO di WiHTL.

Flutter conta oltre 23.000 colleghi con sede in uffici nei cinque continenti e si impegna a creare un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo, che rifletta le comunità in cui opera. Nell’ambito del Programma di advocacy globale e della strategia Diversità, equità e inclusione, entrambe guidate dal Comitato esecutivo, l’azienda si concentra sulla comprensione delle esperienze vissute dai colleghi, in particolare quelli provenienti da comunità emarginate, e sulla promozione della diversità per apportare cambiamenti significativi in tutto il Gruppo.

Oltre a diventare membro di WiHTL, Flutter sponsorizza anche il programma WiHTL Women NED, un programma unico specificamente progettato per preparare donne senior leader a ruoli non esecutivi. Fornisce la formazione e il supporto necessari per garantire che le donne siano prese in considerazione per tali ruoli, dotandole al tempo stesso delle competenze per aggiungere valore strategico ai consigli di amministrazione.

Paul Edgecliffe-Johnson, CFO di Flutter Entertainment, ha dichiarato: “Siamo lieti di unirci a WiHTL e di sponsorizzare il Women Non-Executive Director Program. La diversità a tutti i livelli di un’organizzazione, a partire dal consiglio di amministrazione, è essenziale per il successo aziendale a lungo termine ed è molto importante per Flutter”.

PressGiochi