Flutter devolve circa 8 milioni di sterline in beneficenza nel 2023

Flutter è orgogliosa di annunciare che quest’anno la sua divisione nel Regno Unito e in Irlanda ha impegnato fino a 8 milioni di sterline in iniziative di beneficenza, con i suoi tre marchi chiave – Paddy Power, Sky Betting & Gaming (SBG) e Betfair – che hanno annunciato nuove partnership nelle ultime settimane.

Ulteriori £ 250.000 sono state raccolte attraverso eventi di raccolta fondi per i suoi due enti di beneficenza dell’anno.

Questa attività fa parte del più ampio impegno globale di Flutter a fare di più per le comunità in cui opera come parte della strategia di sostenibilità del Gruppo: il Piano di impatto positivo.

L’obiettivo di Do More è migliorare la vita di 10 milioni di persone entro il 2030, sfruttando le dimensioni di Flutter e la passione collettiva dei suoi colleghi in tre aree principali: Sport e gioco, Salute e benessere e Tech4Good.

Lunedì, nel suo stile distintivo, Paddy Power ha annunciato che donerà fino a 1 milione di sterline a Prostate Cancer UK come parte della sua sponsorizzazione principale del PDC World Darts Championship 2023, che inizia questo mese. Il marchio si è impegnato a donare £ 1.000 per ogni 180 successi durante il torneo e con 901 massimi segnati durante il torneo dell’anno scorso, si spera che il record venga infranto quest’anno, il che significa una possibile donazione di £ 1 milione a Prostate Cancer UK: una somma determinante per la carità che alla fine salverà vite umane.

Ian Brown, CEO di Flutter UKI, ha dichiarato: “Sono davvero orgoglioso dei progressi compiuti quest’anno dalla divisione UKI per fare di più per le nostre comunità come parte del Piano di impatto positivo di Flutter Group. Ciascuno dei nostri marchi leader di mercato ha lanciato campagne creative e di grande impatto che supportano direttamente le cause vicine ai nostri clienti e ai nostri colleghi. In Flutter ci atteniamo agli standard più elevati del settore e ci impegniamo ad avere un impatto positivo e duraturo”.

Flutter ha anche tenuto il suo ballo di beneficenza inaugurale a Dublino a settembre a sostegno di BUMBLEance, il servizio di ambulanza pediatrico irlandese, e il suo gala di beneficenza annuale a Leeds a novembre a sostegno del Children’s Heart Surgery Fund nello Yorkshire. Flutter UKI ha donato £ 240.000 tra i due enti di beneficenza e ha raccolto altre £ 250.000 in entrambi gli eventi. Nel frattempo, altre donazioni nel corso dell’anno hanno totalizzato £ 330.000, compreso il rilancio di Cash4Clubs che fornisce piccole sovvenzioni ai club sportivi delle comunità locali nel Regno Unito e in Irlanda.

PressGiochi