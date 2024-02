FIT e STS incontrano il Viceministro delle Finanze Leo

Prima, a una settimana di distanza l’una dall’altra, le audizioni presso le competenti Commissioni di Senato e Camera. Passano pochi giorni e avviene l’incontro con il Viceministro all’Economia e Finanze Maurizio Leo.

“Il nostro Sindacato, con FIT, sta battendo davvero tutte le strade per far sentire la voce dei tabaccai – ricevitori al Legislatore nel momento in cui questi si appresta a varare le nuove regole che disciplineranno il futuro settore dei giochi pubblici. Abbiamo illustrato la nostra posizione, contenente considerazioni ragionate nell’interesse della categoria che, così come è ora, riteniamo debba rimanere al centro della reta di raccolta del futuro assetto del settore. Su questo concetto è incentrata anche la memoria depositata presso le segreterie delle Commissioni di Senato e Camera con lo scopo che sia diffusa anche agli altri onorevoli che parteciperanno al dibattito in Aula. I tabaccai vogliono essere protagonisti della riforma da tanto tempo attesa”, è quanto dichiara Emilio Zamparelli nella sua qualità di Presidente Nazionale STS.

