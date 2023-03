Fisco: le scadenze di oggi per scommesse fisiche e giochi online

Scade oggi, 31 marzo 2023 il termine per la presentazione dell’adeguamento dell’importo della garanzia da parte dei concessionari autorizzati alla raccolta delle scommesse in rete fisica (obbligazione prevista da appositi

Scade oggi, 31 marzo 2023 il termine per la presentazione dell’adeguamento dell’importo della garanzia da parte dei concessionari autorizzati alla raccolta delle scommesse in rete fisica (obbligazione prevista da appositi articoli delle convenzioni di concessione), ad esclusione delle società di corse.

Stessa scadenza anche per l’adeguamento della garanzia ai sensi dell’art. 15 dell’Atto di Convenzione per il rapporto di concessione relativo all’esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui all’articolo 1, comma 935, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dell’Atto di Convenzione per il rapporto di concessione relativo all’esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui all’art. 24 comma 13 lettera a), legge 7 luglio 2009 n 88.

PressGiochi