Finale di Champions League: Real Madrid favorita a 1.61 su Betway

La finale di Champions League tra il Borussia Dortmund e il Real Madrid segna l’epilogo di questa lunghissima stagione, prima dell’inizio di Coppa America e degli Europei di Germania. Entrambe le squadre hanno dimostrato un’ottima performance durante il torneo, arrivando meritatamente in finale.

La partita si svolgerà Sabato 1 giugno 2024 alle ore 21:00 e i tifosi di entrambe le squadre sono in trepidante attesa per vedere quale squadra si laureerà campione d’Europa.

Real Madrid e Dortmund si sono affrontati 14 volte, con un bilancio di sei vittorie per i Blancos guidati da Ancellotti, cinque pareggi e tre vittorie per il Borussia.

Betway Italia, piattaforma d’intrattenimento e leader mondiale nel settore delle scommesse online, prevede le quote standard per le scommesse 1×2 su questa partita rispettivamente a 5.05 per la vittoria del Borussia Dortmund, 4.13 per il pareggio e 1.61 per la vittoria del Real Madrid.

L’Under 2,5 è bancato a 2.04, l’Over 2,5 a 1.67. Il Goal si gioca a 1.69, il No Goal invece a 2.01.

PressGiochi