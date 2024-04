FDJ segnala un aumento delle entrate di gioco del 7,2% per il primo trimestre

La Française des Jeux (FDJ) ha riferito che i suoi ricavi del primo trimestre sono aumentati del 7,2% a 710 milioni di euro. I ricavi del gioco sono stati di 645 milioni di euro, in crescita del 3,1% su base annua. Sebbene la crescita totale dei ricavi non abbia raggiunto del tutto l’obiettivo del gruppo dell’8%, FDJ prevede che l’imminente campionato di calcio Euro 2024 e i Giochi Olimpici di Parigi supereranno quella linea.

L’FDJ ha affermato che l’online ha generato 100 milioni di euro, quasi il 15% di tutte le entrate del gioco. Escludendo le acquisizioni di ZEturf e Premier Lotteries Ireland, la crescita online è stata del 20%, trainata dalle scommesse sportive e dalle lotterie online.

I ricavi della lotteria sono aumentati dell’1,4% raggiungendo i 504 milioni di euro, trainati dalle vendite dei giochi istantanei. I ricavi delle scommesse sportive e dei giochi online competitivi hanno raggiunto i 141 milioni di euro, con un aumento del 9,5%. I ricavi per altre attività, compresi pagamenti e servizi, sono stati di 65 milioni di euro, in crescita del 77,4%.

Il presidente e amministratore delegato Stéphane Pallez ha dichiarato: “FDJ ha iniziato bene l’anno, in linea con i suoi obiettivi per il 2024. Tutte le nostre attività sono in crescita, grazie alla nostra rete di oltre 29.000 rivenditori e ad un dinamico business del gioco online, che oggi rappresenta il 15% dei ricavi da gioco del gruppo”.

A gennaio, FDJ ha presentato un’offerta da 27,96 miliardi di corone svedesi (2,45 miliardi di euro) per acquisire Kindred Group, una mossa che, se accettata, lo renderebbe il secondo più grande operatore di gioco d’azzardo in Europa. Pallez ha detto di essere fiduciosa che l’accordo andrà avanti. Nel frattempo, a febbraio, FDJ ha annunciato che stava cercando un acquirente per la sua unità B2B con sede a Londra, Sporting Solutions. Secondo quanto riferito, ha assunto Oakvale Capital per cercare potenziali candidati.

PressGiochi