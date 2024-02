FanDuel annuncia l’acquisizione di BeyondPlay

FanDuel, l’operatore di scommesse sportive e parte di Flutter Entertainment, annuncia l’acquisizione di BeyondPlay, un’impresa tecnologica B2B che offre software iGaming di prossima generazione incentrato sul coinvolgimento dei giocatori. L’azienda fornisce attualmente due prodotti di punta: un sistema di gestione del jackpot che offre campagne di jackpot indipendenti dai contenuti e altamente personalizzabili, e un software multiplayer che consente a più utenti di partecipare alle stesse sessioni di gioco del casinò, mettere in comune le puntate e condividere la propria esperienza di intrattenimento.

L’acquisizione strategica di BeyondPlay migliorerà ulteriormente l’offerta iGaming di FanDuel, in particolare con l’aggiunta della migliore tecnologia jackpot collaudata sul mercato e di innovative funzionalità software multiplayer. FanDuel Casino è rapidamente diventato il marchio di iGaming numero due negli Stati Uniti, aumentando la sua quota di mercato al 26% nel quarto trimestre del 2023, con un aumento del 5% su base annua.

Questa è l’ultima pietra miliare nella breve ma entusiasmante storia di BeyondPlay, fondata da Karolina Pelc nel 2021. Da allora, BeyondPlay ha aggiunto una serie di noti clienti di gioco; finanziamenti garantiti da venture capitalist, imprenditori e investitori leader del settore; ha collaborato con i principali studi di gioco; e ha ottenuto con successo licenze operative da fornitori nelle principali giurisdizioni regolamentate, tra cui Regno Unito, Malta, Ontario (Canada) e Svezia.

Karolina Pelc, CEO di BeyondPlay, ha dichiarato: “In qualità di fondatore, assistere al viaggio della nostra start-up dai suoi umili inizi fino a diventare parte della società leader mondiale di scommesse sportive online e iGaming è un’esperienza incredibilmente gratificante. Questa acquisizione conferma il duro lavoro e la dedizione del nostro team e la visione dietro i nostri prodotti. Siamo entusiasti di unire le forze con FanDuel Casino per amplificare l’impatto della nostra tecnologia su scala globale. Questo traguardo segna non solo il culmine dei nostri instancabili sforzi, ma l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo”.

Commentando l’acquisizione, Asaf Noifeld, amministratore delegato di FanDuel Casino, ha dichiarato: “Sono assolutamente felice dell’acquisizione di BeyondPlay. La nostra strategia statunitense consiste nell’investire per vincere e il miglioramento continuo della nostra proposta di iGaming per i nostri clienti è una parte fondamentale di ciò. Questa acquisizione rafforza ulteriormente l’esperienza cliente leader di FanDuel Casino, aggiungendo i jackpot e la tecnologia multiplayer migliori della categoria di BeyondPlay. Siamo inoltre entusiasti di dare il benvenuto al loro team esperto in FanDuel e non vediamo l’ora di lavorare insieme per continuare a far crescere la nostra quota crescente nel mercato iGaming statunitense”.

PressGiochi