EVG vi aspetta ad Enada con tanti Multigames entusiasmanti

Lo stand di Elettronica Videogames all’Enada Primavera sarà certamente uno dei punti di riferimento principali per i gestori di AWP.

Anche stavolta l’azienda milanese allestirà una vetrina molto attraente e nutrita, che lascerà soltanto l’imbarazzo della scelta ai clienti.

Del resto, è nella filosofia di EVG l’intento di variegare al massimo le proprie proposte, così da incontrare i gusti e le esigenze della più vasta platea di giocatori, che sono sempre alla ricerca di novità, tanto dal punto di vista grafico quanto da quello dei contenuti.

Pertanto, si consolida la scelta di puntare sui Multigames, con l’abbinamento di 5 titoli, tra nuove creazioni e successi affermati, in modo da dare continuità e una identità propria alla linea produttiva.

Il carnet EVG vede in prima fila le ultimissime novità nate dal proprio reparto di progettazione e sviluppo: COIN MASTER e MISTERY BOX, con quest’ultima che dovrebbe ottenere l’omologa in tempo per l’evento riminese.

Nello specifico, sia Coin Master che Mistery Box hanno in carnet la Aztec Falls of Gold, che rievoca i fasti e i misteri della civiltà precolombiana, contraddistinto da un bonus game da 5/6/7 livelli e dalla possibilità di vincere 3/5/7 free spin.

Coin Master contempla anche Lo Vampiro 2 (un classico che meritava il bis), Farm Guys e due titoli che fanno parte della tradizione più recente della casa milanese: Lucky Ducky e Bang Bang Ranger.



In Mistery Box il carnet è completato dalle new entry Mario’s Gemstone, Forest Richies, Book of Rei, più la conosciuta Runes Power.



Inoltre, abbiamo HERO (omologata in esclusiva da Marim), contenente Book of Rei, Runes of Power, Squid’s Cash, Lucky Halloween e Alladin.



DIAMOND (Emporio srl), che è composta dal quintetto Runes of Power, Rich Murphy II, Under Sea, Lucky&Fruits, Pirates Adventure.



7 ICE (Net Srl), in cui si ripropongono Rich Murphy II e Under Sea, insieme a Golden Dinasty, Savannah e Piurates Fortune.



FUN BREAK (Tbm), che unisce Aztec Falls of Gold, Savannah, Book of Rei, Squid’s Cash e Irish Love.



FUN-TASTIC (Vlt Italia) che si caratterizza per i seguenti titoli: Savannah, Irish Love, Golden Dinasty, Crazy Farm 2 e Under Sea.



RAINBOW ORO (Vlt Italia), il cui quintetto è formato da White Snow, Squid’s Cash, Book of Rei, Crazy Farm 2 e Alladin.

Tante collaborazioni importanti, dunque, per la company di Paolo Di Nunno, che gli assicurano una penetrazione territoriale molto capillare e una sempre più ampia diffusione del marchio.

Dal punto di vista hardware, tali prodotti hanno in comune la grafica ad alta risoluzione XGA, il sound hi-fi e la piattaforma G640S, che è una delle più performanti e affidabili che ci siano sul mercato, con GPU integrata Intel HD Graphics 4000 e supporto hardware per OpenGL 4.0 e H.264.

PressGiochi