Europa League: Roma contro il Feyenoord li guida Lukaku, Big Rom primo marcatore a 4,50

Il fortino Olimpico, 8 successi e un pareggio negli ultimi 9 incontri a eliminazione diretta, e il terzo miglior marcatore all-time della competizione, Lukaku a quota 26, per eliminare il Feyenoord. La Roma punta su questi due fattori per approdare agli ottavi di Europa League avendo la meglio, per il terzo anno consecutivo, sulla formazione olandese. Gli esperti Sisal vedono i giallorossi vincenti a 2,10 contro il 3,25 dei ragazzi di Slot mentre si sale a 3,50 per il pareggio. Stessa quota per la gara che vola ai supplementari mentre una soluzione ai rigori è offerta a 6,75. Roma favorita anche per il passaggio turno 1,55 rispetto al 2,40 del Feyenoord. Numeri inequivocabili visto che gli orange, in 13 trasferte italiane, hanno un bilancio decisamente negativo: 2 vittorie, un pareggio e ben 10 sconfitte. Si attende una sfida che viaggia sull’equilibrio, normale che Under e Over si equivalgano a 1,85. Ecco che un risultato esatto è dato a 7,75 per i padroni di casa mentre si sale a 10 per lo stesso punteggio in favore del Feyenoord. Ogni elemento potrebbe rivelarsi determinante: dal gol di testa, a 2,75, visto che all’andata ne sono stati realizzati ben due, a una rete dalla panchina, a 2,50, fino a un autogoal che pagherebbe 9 volte la posta. Attenzione poi agli interventi in area troppo ruvidi visto che un rigore con espulsione è in quota a 7,50. Capocannoniere dell’Europa League attuale con sei reti e a sole quattro marcature da Falcao e Aubameyang che comandano la classifica di tutti i tempi della competizione. Romelu Lukaku è l’uomo in più per la Roma nella notte europea: Big Rom primo marcatore si gioca a 4,50. Al suo fianco Paulo Dybala, protagonista con gol o assist a 1,92. Svilar e compagni dovranno però stare attenti sia a Santiago Gimenez, a 3,00, che a Igor Paixao, a 4,50, che ha colpito già due volte i capitolini.

Prima della Roma scende in campo, in Francia, anche il Milan che prova a cancellare la sconfitta con il Monza ripartendo dal 3-0 interno contro il Rennes. Partita in bilico, per gli esperti Sisal visto che entrambe le formazioni sono date vincenti a 2,60 con il pareggio a 3,40. Ipotesi supplementari che pagherebbe 17 volte la posta mentre arrivare ai calci di rigore è in quota a 26. Si preannuncia una sfida divertente dove il Goal, a 1,70, è favorito sul No Goal, a 2,00. In questa possibile girandola di reti un Ribaltone, a 7,25, non è da escludere. Luka Jovic, a 3,75, potrebbe guidare l’attacco del Milan mentre Arnaud Kalimuendo, 10 reti stagionali e stessa quota dell’attaccante milanista, sogna di dare una gioia ai suoi tifosi.

