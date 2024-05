Eurojackpot: l’estrazione di venerdì 24 maggio premia Pontinia (LT) con oltre 97mila euro

Il Jackpot a disposizione per l’estrazione del prossimo concorso di martedì 28 maggio è di 96.000.000,00 di euro.

L’estrazione n. 42 di venerdì 24 maggio di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, ha baciato l’Italia grazie a una vincita con punti 5+0 da 97.830,40 euro. La giocata è stata realizzata a Pontinia (LT) presso il punto di vendita Sisal Bar Tabacchi D’Alessio situato in Via Marittima Km. 7, 65.

La combinazione vincente è stata: 2, 3, 4, 21, 45 + Euronumeri 6, 12.

Eurojackpot – la cui prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in un confronto internazionale. Ogni martedì e venerdì sera, infatti, i giocatori di tutti i 19 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario che cresce velocemente da 10 a 120 milioni di euro.

Il Jackpot in palio nella prossima estrazione di martedì 28 maggio sarà di 96 milioni di euro.

I 19 paesi europei in gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Grecia.

EUROJACKPOT

· Giocare a Eurojackpot è davvero semplice: basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e almeno 2 Euronumeri su 12.

· La giocata minima resta di 2€, pari ad una combinazione.

· Chi indovinerà la combinazione di 5 numeri + 2 Euronumeri si aggiudicherà il Jackpot sempre milionario che corre veloce da 10 fino a 120 milioni di euro.

· Ogni giocatore ha a disposizione 12 categorie di vincita, dalla 5+2 alla 2+1, tutte con premi più ricchi; la probabilità di vincere almeno un premio è di 1 su 32 (considerando tutte le categorie).

L’estrazione è ogni martedì e venerdì alle ore 20.00. È possibile giocare a Eurojackpot tutti i giorni, sia presso i punti vendita della rete Sisal, capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale, sia online sui siti autorizzati all’indirizzo www.eurojackpot.it che dalla App ufficiale Eurojackpot.

PressGiochi