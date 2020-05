Esports. Panasonic nuovo partner dell’Osservatorio Italiano Esports

Panasonic è partner dell’Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del settore. La partnership rientra nella strategia di sondare nuovi segmenti di mercato e accrescere la presenza in un settore affine al core business dell’azienda. L’OIES rappresenta un’opportunità interessante per Panasonic per approfondire le dinamiche di un settore complementare e sinergico rispetto al mondo dell’elettronica di consumo. Grazie a questo accordo, il network di aziende dell’Osservatorio Italiano Esports aggiunge un ulteriore partner di assoluto prestigio.

Con la partecipazione attiva a Games Week 2019, Panasonic ebbe già modo di farsi apprezzare da tutti i gamers coinvolti per la qualità elevata dei propri schermi TV: in quell’occasione, l’azienda fu partner tecnico di Ubisoft con un fornitura esclusiva di televisori OLED e LED con funzione “Game Mode”, Questa specifica modalità, appositamente calibrata per massimizzare le performance di gioco, offre una riproduzione estremamente fluida persino delle sequenze più rapide ed adrenaliniche, per un’esperienza ludica assolutamente immersiva e coinvolgente.

L’Osservatorio Italiano Esports riunisce e crea connessioni tra gli stakeholder più importanti del settore e tra quelle aziende che si affacciano per la prima volta al mondo dei videogiochi competitivi. Gli strumenti di monitoring e di informazione quotidiana messi a disposizione dei membri sulle migliori case histories di Esports marketing nazionali e internazionali, consente all’OIES di essere una scelta vincete per le aziende. L’ingresso di Panasonic conferma proprio la validità del progetto.

“Gli Esports sono una realtà in rapida espansione, che coinvolge ogni anno sempre più appassionati ed esperti” – ha dichiarato Francesca Micheli, Responsabile Comunicazione di Panasonic Italia. “E proprio la passione è il driver di sviluppo dei dispositivi Panasonic audio-video, dotati di Tecnologie di ultima generazione per vivere appieno le emozioni dell’intrattenimento virtuale. Prendere parte all’Osservatorio Italiano Esports in qualità di partner rafforza la nostra mission di top entertainer in una settore altamente strategico e qualitativo”.

“L’ingresso di Panasonic aggiunge ulteriore valore al network di aziende che aggreghiamo” – commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell’OIES. “Panasonic è un attore di massimo rilievo a livello internazionale nell’elettronica di consumo e porterà sicuramente un punto di vista autorevole nel networking messo a disposizione dall’Osservatorio Italiano Esports. Segna un importante passo in avanti nell’evoluzione del movimento Esports italiano”.

Dopo GroupM Esp Italy, Arena, Exeed e Notorious Legend, l’Osservatorio Italiano Esports continua la prima fase di adesione dei nuovi membri. Nei prossimi giorni saranno annunciati altri partner che andranno a completare il nucleo fondativo del progetto.

L’Osservatorio Italiano Esports è uno progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore dello sport che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di atleti e team Esports.

PressGiochi