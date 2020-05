Esports: motori protagonisti su Microgame con Indycar, formula 1 GB del Brasile e il Red Bull Virtual Grandprix di Spagna di moto Gp

Motori grandi protagonisti dell’offerta eSportdel provider Microgameche ha inserito nel proprio palinsesto scommesse alcune tra le più prestigiose ed apprezzate gare automobilistiche e motociclistiche di categoria.

Si tratta delle competizioniINDYCAR iRacing Challenge, Formula 1 eSport GP del Brasile; Red Bull Virtual GrandPrix di Spagna.

Le tre competizioni permettono di vivere le emozioni di una corsa in pista, con la partecipazione diretta degli stessi protagonisti e, soprattutto, con le medesime possibilità di scommessa di una gara reale.

In particolare INDYCAR iRacing Challenge è la versione eSport della NTT IndyCar Series Americana, in una formula che prevede 70 giri in poco più di 70 minuti e con la partecipazione di otto piloti professionisti: Scott Dixon, Josef Newgarden, Ryan Hunter-Reay, Simon Pagenaud, Will Power, Sebastien Bourdais e Tony Kanaan.

La Formula 1 eSport, poi, farà tappa in Brasile per il Gran Premio che si disputerà il 3 Maggio alle ore 19. Al volante dei bolidi anche corridori professionisti come.

Alfa Romeo: Antonio Giovinazzi e Juan Manuel Correa

Alpha Tauri: Alessio Romagnoli e Stuart Broad

Ferrari (FDA Esports Team): Charles Leclerc ed Enzo Fittipaldi

Haas: Pietro Fittipaldi e Louis Deletraz

McLaren: Lando Norris

Renault: Christian LundgaardPetterSolberg

Williams: George Russell Nicholas Latifi

Infine, la federazione Moto GP in collaborazione con Dorna Sport,propone a scopo benefico il Red Bull Virtual GrandPrix di Spagna, una manifestazione eSport pensata per sostenere la lotta al coronavirus nell’Africa Subsahariana.

La competizioneprevede una griglia di partenza composta da undici piloti:

Repsol Honda Team: Marc Marquez, Alex Marquez

Ducati Team: Danilo Petrucci

Monster Energy Yamaha MotoGP: MaverickViñales

Team Suzuki Ecstar: Alex Rins

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Red Bull KTM Tech 3*: Miguel Oliveira, IkerLecuona

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

​

PressGiochi