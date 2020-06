Esports. In Belgio vengono rimosse le Loot Boxes dai videogames perchè considerate gioco d’azzardo

In Belgio, secondo le leggi dello Stato, le Loot Boxes sono considerate gioco d’azzardo e quindi molti editori rischierebbero il carcere. Le “Surprirses Mechanics” , così chiamate dall’Electronic Arts (EA), formano il nuovo sistema in cui i giocatori pagano per ottenere oggetti random, le cui probabilità di vincita sono però sotto all’1%, perciò necessitano di una cospicua somma di denaro per essere sbloccati. Questo sistema è stato paragonato al gioco d’azzardo, diventando un problema per gli editori, poiché così dovrebbero limitare la vendita dei giochi solo ai maggiorenni, facendo calare drasticamente il numero dei clienti. Così molti operatori, come la Nintendo, hanno immediatamente rimosso numerosi giochi dal mercato belga. Non si è fatta attendere la risposta dell’EA, che ha negato “l’azzardo” legato alle sue Loot Boxes, dichiarando: “Crediamo fermamente che i nostri giochi siano sviluppati e implementati in modo etico e legale in tutto il mondo, e prendiamo queste responsabilità molto seriamente”.

PressGiochi