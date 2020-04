Esports. Il primo evento della Rocket League Spring Series se lo aggiudicano gli Avidity Esports

In questo fine settimana, si dovevano svolgere le finali della stagione 9,decisive per il circuito competitivo della Rocket League, ma la pandemia ha costretto la Psyonix a chiudere la stagione in anticipo con la fine dei varie campionati regionali e la cancellazione delle finali. In attesa di conoscere il destino della Season 10, la casa produttrice ha deciso di creare una competizione che faccia tra ponte tra le due stagioni.

Si tratta della Rocket League Spring Series, una rassegna suddivisa in quattro tornei continentali tra Europa, Nord America, Oceania e Sud America. Una competizione iniziata dalla parte latina del continente americano dove, lo scorso fine settimana, si è tenuto il South America Stage. Otto le formazioni presenti ai nastri di partenza con predominanza del Brasile con sei delle sue rappresentanti. Favoriti della vigilia alla vittoria finale erano gli Ellevens Esports, vincitori dell’ultimo campionato regionale, ma la formazione di Gareth Bale ha deluso le aspettative, chiudendo le Series soltanto al terzo posto con la sconfitta 4-2 contro i Renewed Team. Gli ex The Three Sins ottengono la possibilità di sfidare in finale la seconda forza della zona latino americana ossia gli Avidity Esports. Una finale tesissima con l’ultimo atto dello stage terminato solo al settimo e decisivo set, con il golden gol siglato dopo trenta secondi da FirefoxD, degli Avidity. Una vittoria che porta nelle casse della formazione carioca un primo premio da 13.500mila dollari.

PressGiochi