Esports e calcio in Italia: Cagliari e Lecce tra i club più impattanti in Serie A

L’Osservatorio Italiano Esports, in collaborazione con la società di ricerche di mercato IZI S.p.A., ha presentato l’Esports Reputation Report: una ricerca sull’attività e l’engagement positivo sui profili Instagram dei Club di Serie A e dei principali Team di Esport italiani. Lo studio ha analizzato le squadre del massimo campionato calcistico italiano con un profilo attivo Instagram dedicato alle rispettive divisioni Esports nel primo trimestre del 2024, ed ha evidenziato l’interesse crescente del pubblico verso il settore degli Esports e la sua continua evoluzione.

Club di Serie A: Il Cagliari Leader di Engagement

Tra i Club di Serie A, il Cagliari emerge come il leader per numero di like con 68.237, seguito dal Lecce con 30.774 e dal Bologna con 13.558. Questi dati testimoniano un aumento significativo dell’interesse del pubblico verso il calcio virtuale in Italia. Inoltre, il Cagliari primeggia anche nel numero di commenti, raggiungendo quota 1.424, distaccando nettamente il Lecce (390 commenti) e l’Udinese (221 commenti).

La fanbase sarda si distingue anche per il sentiment positivo verso il club, con un 75% di apprezzamenti, seguita da Lecce (70%) e Hellas Verona (68%).

Esport Teams: Reply Totem al Top per Interazioni

Nel panorama dei Team Esport italiani, Reply Totem si afferma come il team più apprezzato con 450.221 like, superando Morning Stars (208.854) e Dsyre (180.964). Notevole il dato che i tre principali Team Esport combinati superano i like ottenuti dai nove Club di Serie A, evidenziando il potenziale ancora inespresso dei team Esports.

Reply Totem guida anche per numero di commenti, con 5.769, seguito da Morning Stars (2.295) e Dsyre (2.013). Per quanto riguarda l’aspetto reputazionale positivo, svetta il team Macko, con un sentiment positivo dell’83% sulle sue pagine, seguito dal team LXT e Mkers.

Sponsor e Brand Riconosciuti: Nuove Opportunità di Business

Lo studio ha inoltre analizzato la frequenza con cui giochi e sponsor vengono citati nei post social. EA Sports FC 24 domina la classifica dei giochi con il 58% di citazioni, seguito da Brawl Stars (11%) e League of Legends (10%). Tra gli sponsor, TIM è il brand più presente nei testi di tutti post con il 39,4%, mentre nei post che citano gli sponsor (escluso TIM), emergono Acer (44%) e Samsung (37%).

Infine, la ricerca ha identificato i brand più riconosciuti nelle immagini dei post legati agli Esports. La Serie A si conferma un marchio riconosciuto sia tra le squadre che tra i team Esport. Nel settore dell’abbigliamento sportivo, si distinguono Joma, Adidas e Kappa. Anche Dlink e Benq risultano essere tra i marchi più intercettati.

“Con questa ricerca ribadiamo il grande potenziale ancora inespresso degli Esports in Italia – commenta Luigi Caputo, founder dell’Osservatorio Italiano Esports -. Il calcio è un potente catalizzatore del movimento, ma come confermano i dati anche le organizzazioni prettamente esportive hanno un seguito e una reputazione positiva ancora non utilizzata al massimo delle possibilità. Attraverso la diffusione di questi dati miriamo a rendere più consapevoli le aziende delle enormi opportunità di visibilità e marketing che offre questo settore”.

I dati presentati dall’Osservatorio Italiano Esports e IZI S.p.A. confermano che gli Esports rappresentano una frontiera in espansione per il coinvolgimento del pubblico e lo sviluppo di nuove opportunità di business. Con l’interesse crescente e l’interazione attiva da parte dei fan, i Club di Serie A e i Team Esport italiani sono destinati a diventare protagonisti sempre più rilevanti in questo dinamico settore.

PressGiochi