Esport: nasce l’Unione Promotori Esports e Gaming

Dopo la creazione dell’Osservatorio Italiano Esports, Sport Digital House lancia il nuovo progetto dedicato all’aggregazione della vasta community di appassionati del gaming all’interno di un unico riferimento nazionale. Obiettivi dell’UPEG saranno la promozione degli aspetti culturali degli Esports e del gaming e la creazione di una rete nazionale di promotori, per far evolvere il settore a partire dai territori

Sport Digital House lancia l’Unione Promotori Esports e Gaming (UPEG): il primo network in Italia dedicato agli appassionati del gaming e che promuove la cultura dei videogiochi a partire dai territori.

L’iniziativa nasce nel contesto della grande esperienza e del posizionamento a livello nazionale di Sport Digital House nel gaming. La strategia dell’Osservatorio Italiano Esports ha consentito alla società di aggregare nel suo network le esperienze e le competenze delle persone che attivamente si adoperano per lo sviluppo del gaming in Italia.

L’Unione Promotori Esports e Gaming, dunque, è il coronamento di un percorso virtuoso, che negli ultimi tre anni ha visto OIES sempre in prima linea nell’animare la community degli appassionati di videogiochi.

L’UPEG si pone come un progetto unico in Italia, con l’obiettivo di creare una rete nazionale di promotori e attivisti, che possa riunirsi costantemente per diffondere la cultura del gaming su tutto il territorio nazionale.

L’UPEG individuerà dei luoghi nelle città italiane in cui organizzare dibattiti, incontri con aziende ed esperti, iniziative culturali, mostre, eventi e altri tipi di attività votate all’aggregazione della community appassionata di videogiochi. Questi luoghi saranno dei punti di riferimento in cui riunirsi e promuovere gli aspetti positivi di questa cultura. I primi soggetti ad aver aperto le porte delle proprie sedi all’UPEG sono Azerion (società leader nel gaming advertising membro di OIES) a Milano e la Lega Nazionale Dilettanti a Roma.

Saranno queste le prime due città in cui l’UPEG, insieme ai suoi promotori, avvierà il suo calendario di attività. In programma ci sono già le adesioni di altre società, che metteranno a disposizione i propri spazi per accelerare lo sviluppo della community gaming italiana.

Tra i primi membri pionieri dell’UPEG ci sono i possessori dell’OIES Badge, l’iniziativa lanciata nel 2022 dall’OIES che attesta le competenze sugli aspetti di business degli Esports, e che ora diventa anche la chiave per diventare membri dell’UPEG.

L’OIES Badge, quindi, non sarà più solo un attestato di competenze, ma anche uno strumento di partecipazione attiva a un movimento innovativo che mira a dare un impulso alla cultura del gaming dal basso.

L’incontro inaugurale dell’UPEG si è tenuto il 27 febbraio a Milano presso la sede di Azerion. Nelle prossime comunicazioni sarà anche ufficializzato il sito internet del network, sarà condiviso il manifesto di valori dell’UPEG e il calendario degli eventi.

“Il progetto UPEG nasce da una visione: rendere protagonista la community degli appassionati di gaming in Italia – commenta Luigi Caputo, CEO di Sport Digital House-. Con l’esperienza di OIES ci siamo resi conto che negli ultimi tre anni in Italia c’è stata una corsa forsennata al business del gaming, che però poggiava su fondamenta debolissime: la mancanza di coinvolgimento attivo dei fan. Nessuno si è preoccupato di valorizzare la passione di migliaia di persone che vedono nei videogiochi una forma di espressione, di socialità e di aggregazione. Con UPEG invece vogliamo rompere questo schema, riconsegnando valore agli appassionati e promuovendo ciò che i videogiochi sono prima di tutto: una forma di cultura e divertimento. Saremo in prima linea per creare una rete nazionale di persone che promuoveranno l’aspetto sociale del gaming, partendo dal basso e portando attivamente i videogiochi nei territori da Nord a Sud”.

PressGiochi