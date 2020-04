Esport. Gli avv. Strata e Sambaldi nominati Direttori Scientifici e Coordinatori del Centro Studi del Comitato Promotore del CONI

Gli Avvocati Andrea Strata e Chiara Sambaldi, Direttori dell’Osservatorio Permanente su Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes, sono stati nominati Direttori Scientifici e Coordinatori del neo costituito Centro Studi del Comitato Promotore E-Sport del Coni.

Gli E-Sport sono da tempo all’attenzione dell’Eurispes per l’importanza che tale comparto riveste in àmbito sociale, economico e tecnologico.

Il Centro Studi, ponendosi in relazione con le Istituzioni scolastiche, universitarie ed educative in genere, si occuperà di sviluppare protocolli e ricerche dirette ad individuare le opportunità di utilizzo e sviluppo degli E-Sport in senso educativo ed inclusivo, come fase di avvicinamento/completamento dello sport “fisico” e per prevenire l’abuso e le conseguenze dannose per la salute fisica e psichica dei giovani.

Il Centro Studi ha in programma l’avvio di una serie di analisi e studi sul fenomeno E-Sport, con particolare attenzione agli aspetti che riguardano il sociale, la salute e l’educazione, ma anche agli aspetti prettamente tecnico-sportivi, antidoping, scommesse e match fixing.

Nel contempo, il Centro Studi si occuperà di verificare, monitorare e valutare la consistenza, le caratteristiche e l’evoluzione delle organizzazioni correlate alle discipline e-sportive, con particolare attenzione all’attività di ricognizione dei videogiochi che ricalcano i valori e i princìpi della Carta Olimpica, rispetto al resto dei titoli videoludici.

Dichiara l’Avv. Andrea Strata: «Sono onorato di poter mettere la mia esperienza al servizio del Coni e dell’intera industria dei videogiochi competitivi. In questo momento di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, gli E-Sport stanno dimostrando di essere un movimento in continua evoluzione e perfettamente operativo, attraverso numerosi eventi e competizioni in modalità online».

Aggiunge l’Avv. Chiara Sambaldi: «Il settore E-Sport necessita di studi scientifici che possano portare alla luce i tanti aspetti che tale movimento coinvolge. Sono orgogliosa di poter dirigere il Centro Studi, i cui componenti, provenienti dal mondo accademico e della ricerca, hanno quella fondamentale componente multidisciplinare necessaria per le ricerche che dovranno essere realizzate».

PressGiochi